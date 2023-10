Gemeente praat met Certe over nieuwe vestigingslocaties: ‘Vertrek naar Drachten niet definitief’

Foto: Rick van der Velde

Het vertrek van laboratoriumbedrijf Certe uit de stad Groningen is nog niet definitief. Dat schrijft het Groninger college aan de gemeenteraad. Volgens het college zijn er ‘constructieve gesprekken’ met het bedrijf over alternatieve locaties in onze gemeente.

Half augustus bracht Certe naar buiten te werken aan een plan om een groot medisch laboratorium te bouwen in Drachten, waardoor de locaties in Groningen en Leeuwarden dicht zouden gaan. Volgens het Groninger gemeentebestuur gaat de planning voor deze verhuizing niet helemaal voorspoedig. Het laboratoriumbedrijf zou in Drachten geen garanties kunnen krijgen voor de elektriciteitsvoorziening. Daardoor is de verhuizing naar Friesland nog niet in kannen en kruiken, aldus het Groninger college.

Het gemeentebestuur laat weten nog met Certe in gesprek te zijn over alternatieve vestigingslocaties in Groningen. Die gesprekken verlopen

‘constructief’, aldus het college. Als deze gesprekken slagen, betekent dat mogelijk dat Certe (naast haar posten voor bloedafname en functiediagnostiek) ook een hoofdvestiging in Groningen houdt.