Gemeente onderzoekt bouw zonnecarports op vier gemeentelijke parkeerterreinen

De zonnecarport bij P+R Reitdiep

Het gemeentebestuur gaat onderzoek doen of er zonnecarports gebouwd kunnen worden op vier gemeentelijke parkeerterreinen.

De zonnedaken boven parkeerplaatsen zouden dan moeten komen op P+R Hoogkerk, de parkeerplaats bij de Hortus in Haren, parkeerplaatsen bij de sportvelden in Vinkhuizen en bij het sportcomplex in Ten Boer.

De gemeente constateert dat de aanleg van zonnecarports traag verloopt, omdat particuliere partijen het moeilijk vinden om binnen de welstandsregels te opereren en er lange terugverdientijden zijn op de zonnecarports. Maar als Groningen in 2035 een CO2-neutrale gemeente wil zijn, moet er nu haast gemaakt worden met de aanleg van zonnedaken op parkeerplaatsen.

Daarom neemt de gemeente nu zelf het heft in handen en heeft het de vier parkeerterreinen aangewezen waar onderzoek wordt gedaan naar de haalbaarheid van een zonnedak boven parkeerplaatsen. In de tweede helft van volgend jaar moet duidelijk worden of de exploitatie van de zonnecarports haalbaar is en of omwonenden het ook zien zitten. De gemeente wil daarbij samenwerken met lokale energiecoöperaties.