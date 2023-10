Gemeente niet van plan om Europaweg her in te richten vanwege recordschietende flitspaal

Foto via Google Maps - Streetview

De gemeente is niet van plan om de Europaweg her in te gaan richten. Dat laat de gemeente weten na vragen van de VVD-fractie, nadat afgelopen zomer duidelijk was geworden dat de flitspaal aan deze straat wel erg vaak raak schiet.

“De Europaweg is één van de belangrijkste toevoerwegen naar de stad, en er rijden dagelijks erg veel automobilisten over deze weg”, laat de gemeente weten. “Uit cijfers blijkt dat er dagelijks 30.000 motorvoertuigen passeren. Veel verkeer betekent een grotere kans dat er bestuurders te hard rijden, waardoor het logisch is dat de flitspaal hoog in de ranglijsten komt.” Op de weg geldt een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur. “Flitspalen kunnen bijdragen aan het verhogen van de verkeersveiligheid. De huidige inrichting, waarbij we kijken naar de breedte en het aantal rijstroken, is robuust, maar is passend. Een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur is dan logisch, ook vanwege de verkeersstromen die richting het tankstation en het Sontplein gaan.”

“Verkeersbeeld is rustiger geworden”

Volgens de gemeente heeft de flitspaal aan de Europaweg een overtredingspercentage van 1,15 procent, wat beoordeeld kan worden als een normale waarde. De reden dat er een flitspaal op de locatie is geplaatst, is ook om de verkeersveiligheid te verbeteren: “In de afgelopen jaren vinden er op deze weg relatief veel kop-staartbotsingen plaats. Dit heeft vermoedelijk verband met de snelheid van het verkeer, in combinatie met verkeer dat in- en uitvoegt. Na de plaatsing van de flitspaal is de snelheid aanzienlijk gedaald. Ook het verkeersbeeld is rustiger geworden.”

Paterswoldseweg

De gemeente laat weten tevreden te zijn over de flitspaal. Op de vraag van de VVD of er ook gekeken wordt naar andere locaties waar flitspalen geïnstalleerd kunnen worden, zegt de gemeente dat er op dit moment geen nieuwe aanvragen op tafel liggen. “Wel denken we na over de inzet van een Flexflitser. De Paterswoldseweg, ter hoogte van de fietsdoorsteek Lepelaar is hiervoor in beeld. Dit vanwege het grote aantal kinderen dat op deze locatie oversteekt.”

