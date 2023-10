Gemeente: meer sociale en betaalbare woningbouw in Meerstad

Foto via Bureau Meerstad

Het gemeentebestuur wil meer sociale en betaalbare woningbouw in Meerstad. Dat blijkt uit een advies aan de gemeenteraad.

Het college legt de raad drie uitwerkingsmodellen voor, waaruit een keuze gemaakt moet worden. Het gaat om de ontwikkeling van het gebied rond Meerstad in de komende tien jaar. Het gemeentebestuur heeft een voorkeur voor een model waarmee Meerstad flink gaat bijdragen aan meer sociale woningbouw en betaalbare woningen. In dat voorkeursmodel is sprake van zo’n tienduizend woningen. Dat is meer dan de achtduizend stuks die in de Agenda voor de Toekomst staan.

Wethouder Rik van Niejenhuis: “Als de raad voor dit model kiest, gaan we verdichten. We willen niet dat dit ten koste gaat van het groen, de grootte van het meer of de kwaliteit van de openbare ruimte die we nastreven. Analyses laten zien dat dit aantal ruim past binnen de geplande woongebieden en nog steeds prettige leefgebieden oplevert.”

Aan dit model zijn wel extra kosten verbonden. Vergeleken met het oorspronkelijke plan, vooral bouwen voor het dure segment, zijn de opbrengsten namelijk lager. Daar moet dekking voor gevonden worden. De gemeenteraad bespreekt het voorstel op 15 november.