Gemeente heeft geen meldingen ontvangen over slechte huuromstandigheden pand Oostersingel

Foto via Google Maps - Streetview

Bij de gemeente zijn geen klachten binnengekomen over slechte huuromstandigheden in een studiocomplex aan de Oostersingel. Dat heeft wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen woensdagmiddag laten weten.

Van Niejenhuis reageerde daarmee op vragen van de fracties van het CDA, SP en de PvdA. Raadslid Etkin Amrut van het CDA: “We hebben het over een zorgwekkende situatie. Afgelopen week publiceerde OOG Tv een artikel waarin aangegeven wordt dat bewoners al maandenlang te maken hebben met overlast, intimidatie en diefstal. Zij hebben massaal een brief gestuurd naar hun verhuurder, en ondanks dat er inmiddels een gesprek heeft plaatsgevonden, zijn wij benieuwd hoe het gemeentebestuur naar deze situatie kijkt.”

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA): “Bij problemen is er het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag”

Wethouder Van Niejenhuis is helder: “Bij zulke situaties zoeken we altijd contact met de verhuurder, om hoor- en wederhoor toe te passen. Richting de verhuurders wil ik bij deze zeggen dat men bij problemen contact kan opnemen met het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag. Zij zitten aan het Damsterdiep. Zij kunnen huurders informeren over de rechten en de mogelijkheden die er zijn. In de afgelopen jaren hebben we hier ook al periodiek aandacht voor gevraagd.”

“Geen meldingen binnengekomen”

De wethouder vertelt verder: “Waar het in deze situatie om gaat is de Wet goed verhuurderschap. Die richt zich op een aantal elementen. Wanneer er een overtreding is gepleegd, en er wordt melding gemaakt, dan gaan wij hoor- en wederhoor toepassen. Vervolgens kunnen we de verhuurder aanspreken. In dit specifieke geval zijn er echter geen meldingen bij ons binnengekomen.”

“Onderzoeken de mogelijkheden”

“De Wet goed verhuurderschap richt zich op problemen zoals discriminatie, intimidatie en bedreiging, excessief hoge huren, hoge servicekosten en onrechtmatige huurcontracten. Dat alles lijkt niet aan de orde. De berichten die wij lezen, lijken meer over een verstoring van de openbare orde te gaan. Dat valt niet onder deze wet. We doen dus in deze zaak onderzoek, we proberen in contact te komen met de verhuurder, en we onderzoeken mogelijkheden of we iets kunnen doen.”