Gemeente gaat stemmen Kamerverkiezingen tellen in voormalig distributiecentrum Niemeyer

Foto via Google Maps - Streetview

De stemmen die op woensdag 22 september worden uitgebracht voor de Tweede Kamerverkiezing, worden dezelfde avond en de dag erna op een bijzondere locatie geteld.

Tijdens de voorgaande verkiezingen werd er tijdens de centrale stemopneming geteld in MartiniPlaza. Nu gebruikt de gemeente het voormalige distributiecentrum van tabaksproducent Niemeyer aan de Peizerweg.

Dit pand staat sinds maart van dit jaar leeg, nadat British American Tobacco twee jaar geleden bekend maakte dat de tabaksproducten zou vertrekken uit Groningen. De gemeente heeft voorkeursrecht gevestigd op alle gebouwen van Niemeyer in Stad, wat betekent dat het inspraak heeft in de verkoop van de panden van de tabaksfabriek. In de toekomst wil de gemeente de locatie gaan gebruiken om de Suikerzijde te ontsluiten.

Stemmen tellen in het distributiecentrum begint al op de verkiezingsavond van woensdag 22 november. Dan vindt er een voorlopige telling plaats op lijstniveau. Deze is openbaar. De dag na de verkiezingen vindt de centrale stemopneming plaats op dezelfde plek. Dan wordt duidelijk op welke afzonderlijke kandidaten Groningen heeft gestemd.