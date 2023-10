Geen waarschuwingen meer in voetgangerszone Nieuwstad: dealers en gluurders in de auto gaan nu op de bon

Foto via 112 Groningen

De afgelopen weken werd er nog gewaarschuwd. Maar handhavers en politieagenten gaan vanaf nu boetes uitdelen aan automobilisten en fietsers in de nieuwe voetgangerszone van de Nieuwstad.

Afgelopen donderdag werden er bloembakken geplaatst op de rijbaan, waardoor het voor auto’s moeilijker wordt om nog door het gedeelte van de Nieuwstad te rijden waar alleen voetgangers zijn toegestaan. Dit is sinds eind september het geval tussen de Schoolholm en de Haddingestraat. De politie laat weten dat er sinds die tijd alleen gewaarschuwd is richting overtreders. Dat is vanaf nu niet meer het geval, aldus het politieteam Groningen-Centrum.

De instelling van het voetgangersgebied is bedoeld om rondrijdende drugsdealers en gluurders, filmers en fotografen van de raamprostituees te weren uit de straat. Al lange tijd zijn er veel klachten van bewoners en bezoekers van de Gele Loper over autobestuurders in de Nieuwstad. Er wordt veel drugs gedeald vanuit auto’s in de omgeving. Omdat raamprostitutie nagenoeg de enige functie is in dit deel van de Nieuwstad, kunnen drugsdeals op deze plek tot nu toe vrij anoniem worden gesloten. Ook worden de sekswerkers regelmatig vanuit auto’s ongewenst bekeken en gefilmd.

De bloembakken zijn een tijdelijke maatregel om bestuurders ook fysiek uit de straat te weren. Op de lange termijn wordt de hele straat opnieuw ingericht. De sluiting van de Nieuwstad voor fietsers en voetgangers hoort bij plannen om de hele Gele Loper integraal aan te pakken als het gaat om de aanpak van overlast en criminaliteit.