Geen strafblad, wel ‘straf’ voor Vindicaters die ‘Bart en Leonie’ vasthielden in studentenhuis

De Vindi-ganzen in de opvang van Bikers 4 Animals in Borgsweer - Foto: René Perdok

De twee studenten van Vindicat die in maart twee ganzen vasthielden in hun studentenhuis krijgen een ‘educatieve werkstraf’ opgelegd voor hun actie. Maar een strafblad houden ze er niet aan over.

Dat laat DvhN vrijdagmiddag weten. Volgens de krant legt het OM aan de studenten een werkstraf ‘met educatie karakter’ op, met daaraan voorwaarden. Als ze de straf niet (goed) uitvoeren, kunnen de studenten alsnog een notitie op hun strafblad krijgen.

Meerdere dierenorganisaties deden half maart aangifte tegen de studenten, nadat een paar dagen ervoor twee ganzen werden gevonden in het studentenhuis waar ze woonden. De ganzen moesten kamers van eerstejaarsstudenten onderpoepen. Na berichtgeving door Stadsblog Sikkom werd duidelijk dat er ook een hakenkruis en een Davidster op een muur waren gekalkt (volgens de studenten niet door henzelf). De Dierenambulance haalde de twee doodsbange ganzen uit het studentenhuis en bracht ze naar de opvanglocatie van Bikers 4 Animals in Borgsweer. De dieren hebben inmiddels een groot stuk grasland aan een vijver tot hun beschikking. De Dierenopvang vernoemde de dieren naar hun redders: Bart en Leonie.

Het incident zorgde voor veel ophef. Vindicat verbrak de band met het studentenhuis en schorste de leden. De ophef zorgde ook voor bedreigingen, zowel richting Vindicat als de betreffende corpsleden. Daarom werden de betreffende studenten op een andere plek ondergebracht. De studentenvereniging liet destijds weten dat de twee leden zelf hebben aangeboden om vrijwilligerswerk te doen bij de Dierenambulance als teken van berouw.