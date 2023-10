Geen dialoog rond invoering reclamebelasting heeft gezorgd voor weerstand: “Men is murw geslagen”

Foto via Winkelcentrum Koopmansplein Ten Boer

Het belooft woensdagavond een heet avondje te worden in de Groningse gemeenteraad als er gedebatteerd gaat worden over de al veelbesproken reclamebelasting. Op de dag voor het debat leggen we ons oor te luister in Ten Boer. Hoe kijkt men daar tegen de maatregel aan?

“Als je communiceert, als je in gesprek gaat, als je open staat voor ideeën, voor feedback, dan is er best wel wat mogelijk. Maar het probleem met deze maatregel is dat er niet gesproken is. Ineens was het er.” Aan het woord is voorzitter Jerymias Pirsouw van Ondernemend Ten Boer. “Het wordt bekend gemaakt, en je hebt het maar te slikken. En daardoor neemt de verontwaardiging, en neemt de weerstand, toe. Als Ondernemend Ten Boer hebben we, net als de andere bedrijvenverenigingen, gesprekken gehad met de wethouder. Maar alles bij elkaar opgeteld zijn wij wel tegen de invoering van deze belasting omdat wij vinden dat het niets toevoegt.”

Reclamebelasting

De gemeente Groningen wil vanaf 1 januari 2024 reclamebelasting gaan heffen. De gemeente werkt aan een toegankelijke openbare ruimte. Het gemeentebestuur vindt dat reclame een overheersende uitstraling heeft en belastend is voor de openbare ruimte. De nieuwe belasting moet bijdragen aan het terugdringen van de hoeveelheid reclame-uitingen in de gemeente. De afgelopen maanden heeft een extern bedrijf alle uitingen in de gemeente vastgelegd.

Jerymias Pirsouw (Ondernemend Ten Boer): “Versterkingsoperatie, coronasteun, stijgende energiekosten en nu dit nog eens”

Het is niet zonder reden dat we juist in Ten Boer neerstrijken. Het Koopmansplein in het dorp gaat namelijk de komende tijd op de schop. “Ten Boer bevindt zich in het aardbevingsgebied. Het plein, waar diverse winkeliers zitten, moet versterkt worden. De eerste fase van deze operatie begint komend voorjaar. Diverse winkeliers moeten dan op zoek naar een ander tijdelijk pand. Die onzekerheid, dat is niet leuk. Ondertussen zijn er ook verschillende winkeliers die nog coronasteun terug moeten betalen. En dan hebben we het voor het gemak maar even niet over de gestegen energie- en loonkosten. En dan komt de gemeente, zonder enig overleg, met zo’n maatregel om een extra belasting in te voeren.”

“Een winkel is een winkel doordat er een uitstraling bij hoort”

Pirsouw: “Sinds afgelopen zomer ben ik voorzitter. En ik ben iemand die positief in het leven staat. Ik geloof in een eerlijke dialoog. Maar dan moet er wel een dialoog zijn. Nu valt het ondernemers rauw op hun dak. En dan moet je niet vreemd op gaan kijken als er weerstand komt.” De voorzitter is ook nieuwsgierig waarom juist nu deze maatregel wordt ingevoerd: “Is het de gemeente echt te doen om het terugwinnen van de ruimte? En waarom dan juist nu? Je hebt het over economie en leefbaarheid. Dat is een dynamiek. Ondernemers zijn trots op wat ze hebben opgebouwd. Een winkel is een winkel doordat er een uitstraling bij hoort. Waardoor je het herkent als winkel. En die dynamiek sla je met deze maatregel dood.”

“Dit kan een druppel zijn die de emmer doet overlopen”

Of ondernemers in Ten Boer slapeloze nachten hebben, dat vindt Pirsouw lastig om te zeggen: “Ik kan dat niet voor iedereen beoordelen. Maar wat ik aangeef is dat er heel veel speelt, en dat je bij deze specifieke maatregel geluiden hoort als: ik geloof het wel, het zal wel. Je proeft een bepaalde murwheid. Je brengt de gemeente en ondernemers in ieder geval niet dichter bij elkaar.” Op de vraag of er ook ondernemers zijn die er de brui aan geven: “Dit is een druppel. En als dit net de druppel is de emmer doet laten overstromen. Ondernemers vechten om hun zaak overeind te houden, en dan komt dit er nog een keer bij. En nogmaals, als je dit op de juiste manier had aangevlogen, dan hadden we deze situatie niet gehad. Het begint met een dialoog, met draagvlak creëren, en open staan voor elkaar.”

René (Slagerij ’t Koopmanshoekje): “Nederland loopt voorop met wetten en regeltjes”

Afgelopen zomer sprak OOG Tv met ondernemers in Ten Boer. Toen viel eenzelfde geluid te horen: “Ik moet dus straks gaan betalen voor een lichtbak aan de zaak en wat plakletters die ik op het raam heb”, vertelt René van slagerij ’t Koopmanshoekje aan het Koopmansplein. “Afgelopen voorjaar kreeg ik een brief van de gemeente, en ik zit sowieso nog met veel vragen. In hoeverre gaat men het doortrekken? Kijk, als ik wat stoepborden of een barbecue plaats op gemeentegrond, dan begrijp ik ook dat ik daar wat belasting voor moet betalen. Dat is ook logisch. Maar dit gaat te ver. Dit voelt echt als ondernemers straffen. Nederland loopt voorop met de wetten en regeltjes. En wij zijn weer de dupe.”

“Sinds de herindeling met Groningen is het een groot drama”

Bij de slagerij denkt men ook met weemoed terug aan de tijd dat Ten Boer nog een zelfstandige gemeente was. “Sinds de herindeling is het een drama. Ik zal je een voorbeeld geven. In de kerstperiode hebben wij hier bij de zaak een zeecontainer staan. Als slagerij pakken we in die periode altijd groots uit. In de twintig jaar dat ik hier zit, belde ik altijd even met de gemeente Ten Boer voor toestemming. Dat was binnen twee minuten geregeld. Het koste mij 7,50 euro, omdat de container op gemeentegrond staat. Nu betaal ik 350 euro om dezelfde container hier te plaatsen, en ben ik weken bezig. Ik moet allemaal documenten aanleveren. Tekeningen hoe het er uit komt te zien, of de container wel uit brandvertragende materialen bestaat, hoeveel meter het uit de bocht staat. Ik ben er echt klaar mee. En nu komen ze hier weer mee. Weer wordt de kleine zelfstandige ondernemer gestraft. En weet je wat zo erg is? Ik voel me geen slager meer, maar ik voel me administratief medewerker.”

Groente- en fruitwinkel Boneschansker: “De kleine ondernemer staat met 1-0 achter”

Tegenover de slagerij zit groente- en fruitwinkel Boneschansker: “Ze willen gewoon het geld terug dat ze tijdens de coronaperiode, door de verschillende regelingen, aan ons geschonken hebben”, vertelt een boze medewerker. “Wij zijn met deze belastingregel niet blij. Totaal niet blij. Ik bedoel, kijk om je heen hier op het Koopmansplein. Elk bedrijf heeft hier wel reclame staan. Stoepborden, vlaggen, parasols. Wat wil de gemeente? Dat we alles maar weghalen? Dat het er niet meer uit ziet als een plein waar winkels en bedrijven zitten gevestigd? Je hebt toch reclame nodig om je bedrijf te promoten? Reclame is voor ons als kleine ondernemer zo belangrijk, om zichtbaar te zijn. Met deze regeling zet je de kleine ondernemer op 1-0 of misschien wel op 2-0 achterstand. Waardeloos.”