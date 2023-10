Gedeeltelijke maansverduistering goed te zien in Groningen

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De gedeeltelijke maansverduistering is zaterdagavond, ondanks de toenemende bewolking, goed te zien vanuit Groningen. Het hoogtepunt van de verduistering vond rond 22.15 uur plaats.

De verduistering begon om 20.01 uur en duurt tot 00.29 uur. De maan beweegt zich door de schaduw van de aarde, waardoor het lijkt alsof er een hapje uit de maan wordt genomen. Op sociale media maken veel mensen melding van de verduistering. Wat opvalt is dat de noordelijke provincies de beste papieren hebben. In het zuiden heeft men last van bewolking, waardoor de maan niet, of moeilijk, is te zien. Ook in het Noorden neemt de bewolking gedurende de avond toe.

In 2025 vindt de volgende maansverduistering plaats. Dan gaat het om een volledige maansverduistering.

Nog net foto van gedeeltelijke maansverduistering tussen de wolken door.

Leeuwarden 22.00 uur CET pic.twitter.com/vrseWTix7T — Matthijs de Vries 🧢 (@_MDV_) October 28, 2023