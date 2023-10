FNV doet ‘Rondje Rondkomen’ in het noorden, en praat bij UMCG over zorgmijden

Vakbond FNV doet donderdag onder meer Groningen aan, met de vraag ‘Kun jij nog rondkomen?’ De vakbond geeft mensen dan de mogelijkheid om hun verhaal te delen.

Op verschillende plekken gaan leden, politici en andere geïnteresseerden met elkaar in gesprek. De FNV-camper begint in Meppel en gaat via Emmen richting Groningen. Tegen 15.00 uur komt de karavaan aan bij het UMCG. Daar vertellen werknemers over het mijden van zorg als gevolg van armoede en de consequenties daarvan. Vervolgens gaat de reis naar Leeuwarden.

In de politiek gaat het vaak over koopkrachtplaatjes, gemiddelden en berekeningen. Terwijl achter de cijfers mensen zitten met een gezicht, een verhaal, een familie. Die mensen kunnen nu hun verhaal delen in de camper.

Al meer dan een jaar krijgen de werknemers te horen dat de gemeenten geen geld hebben om het loon en de reiskostenvergoeding te verhogen. Hun werkgever, de VNG, en de rijksoverheid blijven naar elkaar wijzen. ‘De VNG is de werkgever en moet haar verantwoordelijkheid nemen’, aldus de FNV. ‘Mensen die onder de cao Gemeenten vallen hebben wel een inflatiecompensatie gekregen, maar bij werknemers met een arbeidsbeperking kijkt de VNG de andere kant op. Terwijl juist zij het hard nodig hebben. Dat vinden wij schandalig!’

Rondje Rondkomen wordt afgesloten in Rotterdam op zondag 22 oktober. Daar vindt in de middag een grote ‘Mars tegen de armoede’ plaats.