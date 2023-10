Flinke toename wachtlijsten Veilig Thuis Groningen

Het hoofdkantoor van Veilig Thuis Groningen aan de Leonard Sprengerlaan - Foto: Google Streetview

De wachtlijst van Veilig Thuis Groningen is de afgelopen maanden behoorlijk toegenomen. Dat meldt wethouder Molema woensdag in een bericht aan de gemeenteraad. Personeelstekort lijkt één van de belangrijkste oorzaken te zijn, aldus de wethouder.

Hoewel het volgens Molema gebruikelijk is dat de wachtlijsten rond schoolvakanties oplopen, ziet zij in het afgelopen jaar stagnatie in de verbetering van de afhandeltijd. Slechts de helft van de meldingen en vervolgstappen die Veilig Thuis doorloopt wordt binnen de wettelijke termijn afgehandeld. Alle crisis en urgente zaken worden dagelijks meteen opgepakt, aldus de wethouder.

Molema ziet meerdere oorzaken voor het oplopen van de wachtlijsten. De vakantieperiode zorgt volgens de wethouder altijd voor een toename, maar nu lijkt ook een tekort aan personeel te zorgen voor het oplopen van de wachtlijsten. “Het verloop groeit en de vacatures kunnen niet meteen worden ingevuld vanwege een krappe arbeidsmarkt. Bovendien betekent nieuwe medewerkers altijd productieverlies omdat het gemiddeld negen maanden duurt voordat een nieuwe medewerker is ingewerkt.”

De gemeente zoekt nu, samen met Veilig Thuis, naar een oplossing voor het probleem. Binnenkort komt het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling met een plan rondom de wachtlijsten. “Wij zijn van mening dat de wachtlijsten niet verder mogen oplopen, maar over bijvoorbeeld de inzet van extra middelen is overleg nodig met de andere Groninger gemeenten”, besluit Molema. “Daarbij hebben we ook te maken met een krappe arbeidsmarkt; goed personeel is lastig te vinden en het duurt enige tijd voordat mensen zijn ingewerkt.”