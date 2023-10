Filmon Tesfu wint 4 Mijl, Sarah Lahti wint bij de vrouwen

Foto: Ruben Feiken

Filmon Tesfu heeft zondag de 34ste editie van de 4 Mijl van Groningen gewonnen. Bij de vrouwen kwam Sarah Lahti als eerste over de streep.

Het startschot voor de 4 Mijl, gegeven door bestuursvoorzitter Wouter Bos van Menzis, klonk om 13.00 uur. Tesfu pakte al snel de leiding in de wedstrijd, en ter hoogte van het Herewegviaduct had hij zijn directe concurrenten al op flinke achterstand gezet. Tesfu finishte in een tijd van 18.15. Die tijd is geen bedreiging voor het parcoursrecord, dat op naam blijft staan van Vincent Yator uit Kenia, die in 2011 een tijd van 17.06 op de klokken zette. Tweede werd Saké Nicolaï, en de bronzen plak gaat naar Tom Hendrikse.

Tesfu pakt al snel na de start de leiding. Foto: Kevin van der Laan

Filmon Tesfu

De 30-jarige Tesfu komt uit Den Helder. Het winnen van de 4 Mijl is zijn tweede grote prijs van dit jaar. Afgelopen voorjaar wist hij de halve marathon van Den Helder op zijn naam te zetten. In 2021 wist hij een bronzen plak te bemachtigen op het Dutch Indoor Championships. Afgelopen voorjaar volgde een bronzen medaille op de Paderborner Osterlauf in het Duitse Paderborn.

Vrouwen

Bij de vrouwen was de 28-jarige Sarah Lahti uit Zweden de snelste. Zij finishte in een tijd van 19.53. Ook dat is geen parcoursrecord. Dat record blijft op naam staan van Viola Kibiwot, die in 2013 in een tijd van 19.14 over de streep kwam. De strijd bij de vrouwen bleef tot het laatste moment spannend. Uiteindelijk was Lahti nipt sneller dan Maureen Koster, die op een seconde achterstand finishte. Derde werd Lisa Rooms op veertig seconden achterstand.

De winnaars bij de vrouwen. Foto: Ruben Feiken

Sarah Lahti

Lahti is een Zweedse langeafstandsloopster, die tegenwoordig in Zoetermeer woont. Ze is de huidige Zweedse recordhoudster op de halve marathon, en heeft ook het Zweedse record op de 10.000 meter in handen. Ze nam twee keer deel aan de Olympische Spelen, in 2016 in Rio de Janeiro en in 2021 in Tokio.

Marathon

De prijzen op de Vismarkt werden uitgereikt door burgemeester Koen Schuiling (VVD) en wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) van Sport. In zijn toespraak liet Schuiling weten dat 4 Mijl een geweldig evenement te vinden. Ook liet hij doorschemeren dat hij hoopt dat er in Groningen een marathon komt. In Groningen zijn er plannen om in 2024 een marathon te organiseren, die onder andere over de zuidelijke ringweg gaat. Afgelopen week werden in de gemeenteraad deze plannen nog tegengehouden. Volgens wethouder Manouska Molema (GroenLinks) van Evenementen is de marathon een te groot evenement om in de agenda van 2024 in te passen. Molema wijst daarbij naar de bereikbaarheid en gemeentelijke en financiële uitdagingen. Mogelijkheden om in 2025 of 2026 een marathon te organiseren kunnen onderzocht worden.

4 Mijl

De 4 Mijl wordt zondag voor de 34ste keer gehouden. Na de wedstrijdloop vindt de recreantenloop plaats. In totaal doen er ongeveer 20.000 mensen aan de hardloopwedstrijd mee. Aan de 4 Mijl is een goed doel gekoppeld. Dit jaar wordt er geld ingezameld voor het Jeugdfonds Sport en Cultuur Groningen. Dit heeft een bedrag opgeleverd van 50.115 euro.

De winnaars bij de mannen worden in het zonnetje gezet. Foto: Ruben Feiken