Fietser raakt zwaargewond bij verkeersongeluk Nieuwe Ebbingestraat

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een fietser is in de nacht van vrijdag op zaterdag zwaargewond geraakt bij een verkeersongeluk in de Nieuwe Ebbingestraat. Dat meldt de politie zaterdagmiddag.

Het ongeluk gebeurde rond 00.30 uur. “Het ongeluk gebeurde ter hoogte van huisnummer 23, tussen de kruising met de Wipstraat en de Korenstraat”, meldt de politie. “Bij het ongeluk raakte een fietser zwaargewond. De persoon is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.” De politie tast echter in het duister wat er precies is gebeurd, en hoe de aanrijding heeft plaatsgevonden. “Wij zijn direct een onderzoek gestart naar de precieze toedracht.”

Ook is men op zoek naar getuigen: “Wij zijn op zoek naar mensen die iets gezien hebben, of in bezit zijn van videobeelden van het ongeval. Ondanks het late tijdstip, zijn er dan vaak nog veel mensen aanwezig in de Nieuwe Ebbingestraat. Heb je informatie, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0900 88 44. Je kunt hierbij het zaaknummer 2023 28 92 97 noemen.”