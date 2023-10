Fietser komt ten val in Thesinge

Foto: Remco van den Berg - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk op de Kerkstraat in Thesinge is zaterdag in het begin van de middag een fietser ten val gekomen. Dat meldt een nieuwsfotograaf van 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 12.20 uur. “Door nog onbekende oorzaak is een fietser ten val gekomen en daarbij lelijk terecht gekomen”, vertelt de fotograaf. “Omstanders zagen het ongeluk gebeuren en hebben de hulpdiensten gebeld. Ondertussen werd het slachtoffer opgevangen in een woning.” Hulpverleners waren snel aanwezig. “Zij hebben het slachtoffer behandeld. De persoon hoefde niet mee naar het ziekenhuis.”

Bewoners van de woning hebben het slachtoffer naar huis gebracht. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.