Feestje in Betonbos als afsluiting van een week vol duurzame activiteiten: “Er zijn zaadjes geplant”

Foto: Paul Blom

Sustainable Moments. Dat is de naam van het evenement dat afgelopen week in Groningen plaatsvond, waarbij er op tal van plekken aandacht werd gevraagd voor duurzaamheid. Een gesprek met Jesse van Dijk over het belang en wat zoiets oplevert.

Hoi Jesse! Hoe belangrijk is zo’n festival?

“Ja, belangrijk. Wat je ziet in de samenleving is dat er steeds meer mensen zijn die de duurzaamheidsgedachte omarmen. Er wordt tegenwoordig veel vaker nagedacht over hoe je spullen kunt hergebruiken, en op welke manier dit dan kan. Mensen willen graag. Maar hoe pak je iets aan? Door zo’n festival te organiseren breng je mensen samen, worden er contacten gelegd, en samen wordt het ineens veel makkelijker om dingen op te pakken, of om te ondernemen. Er worden zaadjes geplant, en je hoopt dat dit de komende periode tot bloei gaat komen.”

De afgelopen week vonden er tal van activiteiten plaats hè?

“Klopt. Alle activiteiten hadden als doel om mensen te inspireren en om mensen met elkaar in contact te brengen. In de Martinikerk kon je bijvoorbeeld je kleding omruilen. In het Stadspark vond een wildplukmiddag plaats om te laten zien wat je met producten in de natuur kunt doen. In het UMCG vond een duurzaamheidsmarkt plaats en het Floreshuis was het toneel van een plantaardige proeverij.”

En gisteren, op de laatste dag, streken jullie neer in het Betonbos …

“Een prachtige locatie. We hadden er verschillende foodtrucks staan waar vegan gerechten te verkrijgen waren. Er was muziek van opkomende live-DJ’s. Er was een markt waar verschillende organisaties zich presenteerden, en er waren workshops en inspiratiemomenten om bezoekers te laten zien hoe creatief je om kunt gaan met oude materialen. De dag is ook goed bezocht. Het was erg druk met enkele honderden bezoekers. En het is fantastisch om mensen met een grijns op hun gezicht rond te zien lopen.”

Om het wat minder abstract te maken. Wat heeft nu op jou indruk gemaakt?

“Wat ik persoonlijk erg leuk vond is de mogelijkheid om shirts te bedrukken. Je kent het misschien wel. Je hebt in je kledingkast bijvoorbeeld witte shirts liggen, die je niet meer aantrekt, omdat je er op bent uitgekeken. Hier op het terrein stond iemand die deze shirts kan bedrukken. Waardoor het shirt, dat je niet meer zo mooi vond, ineens wel weer tof is. Het is maar een klein voorbeeld, maar uiteindelijk begint alles klein.”

Bezoekers informeren en enthousiasmeren. Is dat het enige winstpunt?

“Nee. In Groningen zijn heel veel mooie initiatieven die duurzaamheid een warm hart toedragen. Maar zo’n festival trekt ook geïnteresseerden uit de rest van het land. Je ziet dat er veel contactgegevens worden uitgewisseld. En ik heb ook gehoord dat verschillende lokale ondernemers hierdoor binnenkort een plekje krijgen op een vergelijkbaar festival in Amsterdam. En dat is wel een beetje de kern. Je komt met elkaar in contact, je netwerk wordt groter, waardoor er meer ideeën ontstaan, waardoor je met al die expertise, kracht en vaart kunt maken. In je eentje kun je veel, maar niet alles.”

Je klinkt enthousiast …

“Ik vind dit heel tof. En ik vind het ook vooral mooi om te zien hoe iedereen geniet, en dat alles goed loopt. Dit is het eerste festival dat ik organiseer. En ja, dat is spannend. En er gaan heel veel dingen anders dan je van tevoren bedacht hebt, maar de sfeer is erg prettig. Ik ben erg tevreden.”

Eén zwaluw maakt geen zomer. Kortom, wil je iets bewerkstelligen dan is er meer nodig. Krijgt dit een vervolg?

“Er gaat zeker meer georganiseerd worden. Straks op 10 november wordt er bijvoorbeeld een event gehouden in de stad, dat zich voornamelijk richt om kunst en kleding een tweede leven te bieden.”