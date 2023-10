FC Groningen start met app voor digitale toegang tot Euroborg

Foto: Arend Jan Wonink

FC Groningen gaat beginnen met een app waarmee seizoenkaarthouders toegang krijgen tot thuiswedstrijden in de Euroborg. Met die app op de telefoon hebben de supporters hun seizoenkaart altijd binnen handbereik.

De kaart kan ook gemakkelijk worden overgeheveld naar vrienden of familieleden. De app wordt fasegewijs per tribune ingevoerd. Het werken met deze zogenoemde Identity Based |Access (IBA) betreft een proef van de KNVB waaraan naast FC Groningen nog enkele clubs meedoen. Vanaf a.s. maandag, wanneer de FC tegen FC Emmen speelt, kunnen supporters op de Tonny van Leeuwen Tribune zowel digitaal als met hun huidige seizoenkaart naar binnen.

Na de twee eerstvolgende thuisduels krijgen seizoenkaarthouders op de Piet Fransen Tribune een uitnodiging, later gevolgd door de fans op de Koeman Tribune. De app wordt later dit seizoen ook ingezet voor losse toegangskaarten. Hij is te downloaden via Appstore of de PlayStore. Daarna moet de seizoenkaarthouder zich eenmalig identificeren door een identiteitsbewijs te scannen. De app staat ook vol wedstrijdinformatie en clubnieuws.

Dankzij de invoering van de app weet FC Groningen wie daadwerkelijk in het stadion aanwezig is. Marc Boele, directeur van de belangenvereniging voor de Keuken Kampioen Divisie, zegt tegen RTL Nieuws: “Dit is een belangrijke stap om de gastvrijheid en veiligheid in de stadions te verhogen. Een club weet hiermee precies wie er in huis zijn. Dus als je je misdraagt, dan is de pakkans nog hoger dan die nu al is. Die gaat dan naar de 100 procent.