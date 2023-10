FC Groningen opnieuw de bietenbrug op

Foto via FC Groningen

FC Groningen heeft vrijdagavond in Doetinchem met 2-1 van De Graafschap verloren. De FC zakte door de derde nederlaag op rij naar de veertiende plek in de Keuken Kampioen Divisie.

De FC kwam al in de 14e minuut op achterstand door een schuiver van Simon Colyn vanaf de rand van het strafschopgebied. In de 26e minuut werd het bijna 1-1, maar Peersman mikte een kopbal net naast. In de 40e minuut was het wel raak: verdediger Marco Rente kopte een vrije schop van Bacuna ongehinderd in.

In de tweede helft zette De Graafschap meer druk en dat resulteerde na 55 minuten in een nieuwe voorsprong. Rente werkte Alexander Buttner in het strafschopgebied tegen het gras. Buttner knalde de penalty vervolgens snoeihard tegen de touwen.

De FC zette daarna wel aan, maar de spelers toonden een gebrek aan creativiteit en grote kansen kwamen er niet. Ook de invallers brachten geen soelaas. Daarmee was de derde nederlaag op rij een feit. Aanstaande maandag kan die serie al doorbroken worden: dan komt FC Emmen op bezoek in de Euroborg.