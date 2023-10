FC Groningen ondanks twee treffers Van Veen onderuit tegen NAC

FC Groningen heeft vrijdagavond in Breda met 3-2 verloren van laagvlieger NAC. Kevin van Veen scoorde twee keer voor FC Groningen, maar had ook een negatieve hoofdrol.

FC Groningen keek na drie minuten al tegen een achterstand aan toen Tom Broere na een corner raak kopte. NAC was voor de pauze de betere ploeg kreeg nog een paar kansen, maar verdediger Marco Rente was twee keer attent. Ook profiteerde NAC niet na een fout van doelman Michael Verrips.

Gestaakt

FC Groningen kwam via een fraaie vrije trap van Kevin van Veen op gelijke hoogte: 1-1. Van Veen provoceerde juichend het NAC publiek en kreeg meteen een bierdouche over zich heen. Van Veen kreeg geel wegens onsportief gedrag en de wedstrijd werd tijdelijk gestaakt. Van Veen zei later bij ESPN dat hij zo heeft gereageerd, vanwege zaken die vanaf de tribune geschreeuwd werden door NAC aanhangers, waarbij het woord kanker werd gebruikt. “Er werden dingen over mijn ongeboren dochter geroepen. Ik ben ook maar een mens, ik heb ook mijn grenzen”.

NAC kwam op slag van rust weer voor nadat Verrips een bal niet goed kon pareren. Martin Koscelnic schoot vanuit de rebound de ploeg uit Breda op 2-1.

FC Groningen beter

Na rust was FC Groningen beter en kreeg kansen. Rente schoot op de buitenkant van de paal, Leandro Bacuna kopte naast, Thom van Bergen zag zijn schot geblokt en Johan Hove schoot rakelings over.

Na 75 minuten viel de op dat moment terechte 2-2 alsnog. Rente gaf vanaf rechts de voorzet en Van Veen kopte tegendraads hard binnen. De spits van FC Groningen hield zich na dit doelpunt wel een beetje in.

Domper

NAC zette in de slotfase weer aan en was al een keer dicht bij een hernieuwde voorsprong. Diep in blessuretijd kreeg NAC een corner die door Boy Kemper met het hoofd werd afgerond 3-2. Er werd meteen afgefloten, zodat FC Groningen na deze domper met lege handen bleef staan.

FC Groningen zakte naar de tiende plek in de Keuken Kampioen Divisie met 13 punten uit 9 wedstrijden. FC Groningen speelt vanwege het interlandweekeinde pas over twee weken de volgende wedstrijd. Dat is uit tegen De Graafschap.