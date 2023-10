FC Groningen maakt zich klaar voor NAC Breda

FC Groningen speelt vrijdagavond uit tegen NAC en Dick Lukkien hoopt het publiek in Breda stil te krijgen. Lukkien heeft besloten in ieder geval één ding te veranderen aan de opstelling.

Na afgelopen wedstrijd, waarin FC Groningen met 3-0 onderuit ging tegen FC Den Bosch, hoopt Lukkien dat zijn team zich herpakt. Ondanks dat Lukkien geen verdere details over de opstelling kon geven, was wel duidelijk dat Joey Pelupessy aankomende vrijdag in de basis gaat starten ten koste van Daleho Irandust. De defensieve middenvelder moet er voor zorgen dat middenvelders Bacuna en Hove hogerop gaan spelen.

FC Groningen staat op dit moment achtste in de competitie, maar alles bovenin staat erg dicht bij elkaar. “Dan zie je dat er een groep van plek twee tot veertien is, die binnen drie of vier punten van elkaar staan. Al die ploegen hebben ook allemaal een wedstrijd verloren, waarvan je echt denkt hoe is dat in godsnaam mogelijk”, aldus Lukkien.

NAC Breda staat laag in de competentie, maar Lukkien doet niet aan onderschatting. NAC heeft volgens hem een mooi stadion en daar is altijd sfeer dus het is aan zijn ploeg om daar punten te pakken.

FC Groningen beschikt niet over Noam Emeran, Fofin Turay, Daniël Beukers en Laros Duarte, die allemaal geblesseerd zijn. Luciano Valente en Paulos Abraham zijn twijfelgevallen en Lukkien weet vrijdag pas of ze beschikbaar zijn.