FC Groningen en Almere City houden elkaar in evenwicht in besloten oefenduel

Foto via FC Groningen

In een besloten oefenduel in de Euroborg heeft FC Groningen woensdagmiddag met 1-1 gelijkgespeeld tegen Almere City.

De Groningse club kwam aan het begin van de eerste helft op achterstand door een penalty van Lance Duijvestijn. FC Groningen kreeg daarna een paar kansen, maar wist deze niet te verzilveren voor het rustsignaal. De ploeg uit Flevoland hield in de eerste helft de bovenhand in het spel.

In de tweede helft stond er, op doelman na Hidde Jurjus na, een nieuw elftal vol jongelingen op het veld. Almere City zorgde er meermaals voor dat de keeper van FC Groningen in actie moest komen. Toch maakte Johan Hove in de slotfase van de wedstrijd gelijk. Deze gelijke stand veranderde niet meer tot het eindsignaal.

Komend weekend is er geen competitievoetbal en FC Groningen komt pas volgende week vrijdag weer in actie in de Keuken Kampioen Divisie. Dan speelt de Groningse club uit tegen De Graafschap.