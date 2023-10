Fabienne en Nikki staan te trappen voor de 4 Mijl

Nikki (links) en Fabienne (rechts) aan het hardlopen. Eigen foto's, bewerking door OOG

Nog één nachtje slapen, dan vindt de 36ste editie van de 4 Mijl van Groningen plaats. Dat brengt veel kriebels met zich mee bij veel deelnemers. Ook voor Fabienne en Nikki geldt dat.

De afgelopen weken volgde OOG-radioprogramma Haren Doet beide dames tijdens hun voorbereiding op de 4 Mijl van Groningen. Met nog één dag te gaan tot de start hebben ze er flink zin in, dat bleek wel tijdens de uitzending van Haren Doet deze zaterdag.

Fabienne is een fanatieke loopster. Ze is eigenlijk in training voor de marathon in New York, waarover ze al druk bericht op haar speciale hardloop-Instagram. Zondag loopt Fabienne in het bedrijvenwedstrijdteam van haar werkgever.

“Het is wel wat minder ver dan de marathon”, lacht ze, “maar dit is ook heel leuk. Ik kijk er zeker naar uit. Ik ga voor een tijd van maximaal 28 minuten.”

Kijk de afleveringen van de webserie Op Weg Naar De 4 Mijl hier terug:

Nikki vindt de 4 Mijl “de leukste hardloopwedstrijd van de regio”. Ze kijkt dan ook al behoorlijk uit naar zondagmiddag, wanneer ze om 14:25 uur zal starten. “Ik heb mijn FC Groningen-tenue al helemaal geregeld en klaar, want ik sta in het FC Groningen-vak. Daar had ik niet voor gekozen, maar ik sta er wel in”, zegt ze. Nikki vindt alles onder de 40 minuten een prima tijd en haalde tijdens haar trainingen meermaals de 37 minuten. Geen PR voor haar, maar prima.

Waar Fabienne een rustdag houdt om morgen goed voor de dag te komen geldt dat zeker niet voor Nikki. Zij moet zaterdag werken. “Tot 23:00 uur, heel rustig aan wordt het voor mij dus niet maar op zich moet het goed komen.” Ze heeft ook nog gejogd op de loopband. “6,4 kilometer, dat was niet de bedoeling maar ik vind het zo leuk.”

Het parcours van de 4 Mijl is op delen nog best een uitdaging, daar het over een uitloper van de Hondsrug loopt. Dat is vooral te merken in de Herestraat, weet ook Nikki. “Dat de Herestraat zo steil is, niemand die het eigenlijk weet totdat je gaat hardlopen, dan weet je hoe steil die winkelstraat is. Maar als ik dan de Vismarkt opdraai, dan vind ik het wel leuk om er nog een sprintje uit te persen, daar train ik zelfs voor!”

Fabienne is het ermee eens dat de Herestraat best pittig is, maar vindt de eerste meters als snellere loopster ook wel spannend. “Als het druk is, dan is het heel erg duwen om vooruit te komen. Ik hoop dat dat morgen meevalt.”

Luister het gesprek met Fabienne en Nikki uit Haren Doet van zaterdagochtend hier terug: