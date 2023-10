Expositie Joram Krol in het Groninger Museum

Foto: Luuk Gelderman

De nieuwe expositie ‘Can I Be Me?’ van fotograaf Joram Krol is vanaf zaterdag te zien in het Groninger Museum. De expositie bestaat uit meer dan honderd foto’s. OOG nam alvast een kijkje.

Krol heeft in totaal 116 foto’s gecreëerd in zijn kenmerkende zwart-witte stijl van allerlei onbekende Groningers en niet-Groningers. De expositie is een zoektocht van Krol naar zichzelf in het fotograferen en het ontmoeten van nieuwe mensen. Daarom ging Krol in gesprek met alle mensen die hij op de gevoelige plaat vastlegde.

De onthulling van de tentoonstelling vond plaats halverwege in juli, maar zaterdag gaat de expositie echt van start. De tentoonstelling is tot begin maart volgend jaar gratis te bezoeken. Bij de tentoonstelling hoort ook een fotoboek, met daarin, naast alle foto’s, een gesprek tussen Joram Krol en Anton Corbijn.