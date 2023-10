ESNS breidt line-up uit met 21 nieuwe Nederlandse namen

Optreden van Son Mieux op Eurosonic Air. Foto: Ben Houdijk

Goldkimono, Idaly, Nusantara Beat, Roxy Dekker, Sarah Julia, Liberty Card en nog eens vijftien andere Nederlandse artiesten staan zaterdag 20 januari op het podium in De Oosterpoort tijdens Noorderslag.

Dat maakte de organisatie van ESNS dinsdagmiddag bekend.

Anna-Rose Clayton, comforter2, Dorpsstraat 3, Flaire, Goldkimono, Idaly, Julia Sabaté, Lenny Monsou, Library Card, Reanny, Roxy Dekker, Sarah Julia, Sluwe Ollie, YĪN YĪN en Zoë Livay zijn toegevoegd aan de zaterdag-line up van Noorderslag. Daarnaast spelen nog eens zeven Nederlandse acts (Brintex Collective, Elephant, Get Jealous, néomi, Nusantara Beat, Sarah Julia en Tramhaus) op de woensdag, donderdag of vrijdag op Eurosonic.

Het festival liet daarnaast weten dat 55 opkomende Europese acts zijn geselecteerd voor het jaarlijkse vierdaagse showcasefestival ESNS. Hun namen zijn te vinden op de website van het festival, wat van 17 tot en met 20 januari plaatsvindt. De komende weken worden meer acts aan de line-up toegevoegd.