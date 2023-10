Enorme rij Stones-fans wacht in stromende regen op opening winkel aan Grote Markt: ‘Georganiseerde chaos’

Foto: Lianne Darmeveil

Regen, harde wind en lage temperaturen. Het kon een grote groep fans van de The Rolling Stones vrijdagmiddag niet deren. Om 13.00 uur ging het rolluik voor de deur van de speciale Stones’-winkel aan de Grote Markt open en zij wilden de eersten zijn.

Ter gelegenheid van de release van het nieuwe album Hackney Diamonds van The Rolling Stones opende vrijdagmiddag een speciale Pop-Up Store van de band. De opening zorgde volgens Lianne Darmeveil van OOG meteen voor ‘georganiseerde chaos’ in de winkel, met drommen fans die zich vergaapten aan de Stones-weelde in het pand aan het bekendste marktplein van Stad.

De winkel is een samenwerking tussen platenmaatschappij Universal en Plato. Winkelbezoekers kunnen zich laten fotograferen bij dezelfde auto als die in de videoclip van de Stones-single ‘Angry’, de eerste single van het nieuwe album. Ook staat een aantal fotohokjes in de winkel, waar foto’s gemaakt kunnen worden met een Stones-decor als achtergrond.

Leo Blokhuis was aanwezig om een lezing te geven rond de Stones. Voor de opening legde een kunstenaar ook een speciaal voetpad aan tussen de winkel en het Groninger Museum, waar tot en met half januari de tentoonstelling ‘Unzipped’ over de Stones te zien is. Bezoekers van de winkel aan de Grote Markt maken kans op een editie van het nieuwe album dat in het museum te zien is, gesigneerd door drie bandleden van de Stones.

Het Stones-feestje in Groningen, ter gelegenheid van het nieuwe album van de Britse rockband, begon donderdagavond al. Toen stroomde de winkel van Plato aan de Oude Ebbingestraat vol fans. De winkel was open voor een speciale releaseparty rond het nieuwe album.