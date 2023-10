Groot wapenarsenaal gevonden in woning aan Semarangstraat

Foto: Politie Groningen-Noord via Instagram

‘Een mooie slag’. Zo noemen de agenten van het wijkteam Groningen-Noord de inbeslagname van een waar wapenarsenaal, wat maandagmiddag werd aangetroffen in een woning aan de Semarangstraat.

De politie ging de woning van de man binnen na tips over wapens in het huis. Bij binnenkomst van de agenten in de woning bleek het meteen raak bij de mannelijke bewoner. Hij had een geladen vuurwapen en een luchtdrukpistool in de band van zijn broek. Deze man werd daarom direct aangehouden. Ook de vrouwelijke bewoner is aangehouden voor betrokkenheid bij het bezit van de wapens. Beide verdachten zitten nog vast en worden dinsdag verhoord door de politie.

“We zijn zeer tevreden dat we deze wapens uit het verkeer hebben kunnen halen”, laten de agenten weten via Instagram. In de woning werden diverse gas- en luchtdrukwapens, messen, een kruisboog en meerdere zelf gemaakte wapens aangetroffen en in beslag genomen. Ook werd een kleine hoeveelheid drugs gevonden. Het onderzoek is nog in volle gang.