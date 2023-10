Energiecoach als cadeautje om elkaar door de winter te helpen

Foto: Duurzaam Groningen

Inwoners die naar elkaar omkijken en elkaar helpen om energie en geld te besparen. Dat is het doel van de nieuwe campagne van Duurzaam Groningen: een doosje met daarin een tegoedbon voor een energiecoach.

“Het idee is dat buren, vrienden of familie zichzelf én elkaar een energiecoach kunnen geven”, legt coördinator communicatie Aline Bus van Duurzaam Groningen uit. “Iedereen kent namelijk wel iemand, die wel een beetje extra geld in de portemonnee kan gebruiken. We roepen hiermee alle Groningers op om aan elkaar te denken. Zeker nu de verwarming aangaat, gaan de kosten weer omhoog en kunnen mensen dit cadeau goed gebruiken.”

In het cadeau zit een bon voor een gratis energiecoach van Duurzaam Groningen. Die komt thuis langs en helpt direct met energie besparen via simpele oplossingen zoals het veranderen van gedrag, het gebruik van led-lampen en het aanbrengen van tochtstrips. Voor inwoners die grotere oplossingen willen, kan de coach een energieadviseur regelen. Voor Groningers die hiervoor niet voldoende eigen geld hebben, zijn er gemeentelijke leningen beschikbaar. Zo kan echt iedereen energiezuinig wonen.

Iedereen die zelf een energiecoach besteld krijgt naast het bezoek ook een cadeautje dat je weer aan iemand anders kunt geven. Ook zijn de cadeaus op te halen bij verschillende energie-initiatieven en de Wij-teams delen ze uit. ‘Het is mooi dat we op deze manier ook de initiatieven in de spotlight kunnen zetten. Zij hebben nuttige duurzame tips en mooie lokale projecten waar je aan mee kunt doen.’ sluit Bus af. De campagne start vanaf 17 oktober. Meer informatie staat hier.