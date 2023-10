Eerste punten Lewenborg en VVG, Helpman steviger aan kop, protest bij Omlandia

Foto Martijn Minnema. Groen Geel - Zuidhorn

FC Lewenborg en VV Groningen pakten zaterdag in de tweede klasse J de eerste punten. In de derde klasse C verstevigde Helpman de koppositie. En er was protest bij Omlandia in Ten Boer tegen de reclamebelasting.

2J

Gorecht verloor in en tegen Surhuisterveen de topper met 2-0. Steef Looptra en Bard Pultrum scoorden voor de Friezen, die bovenaan staan. Gorecht zakte naar de vijfde plek met tien punten uit vijf wedstrijden.

Eerste punten

FC Lewenborg pakte de eerste punten door in Assen met 3-2 te winnen van Achilles 1894. Lewenborg was in de eerste helft sterker en kwam via Mike Weidgraaf op voorsprong. De Groningers verzuimden de score hoger op te voeren. Na rust werd Achilles sterker en Michael Boersma en Rachid Traore zetten de ploeg uit de Drentse hoofdstad op een 2-1 voorsprong. Lewenborg kreeg in het tweede bedrijf ook kansen en Mitchell van Kalsbeek zorgde voor de 2-2. Diep in blessuretijd reageerde Armando Kremer goed op een steekbal en bezorgde de Groningers de winst.

Ook VV Groningen kon de eerste drie punten bijschrijven. Promovendus Grijpskerk werd op sportpark het Noorden met 3-2 verslagen. Yassine Yetefti scoorde twee keer en good-old Jacky Venema (51) wist ook een keer het net te vinden. FC Lewenborg en VVG hebben drie punten uit vier wedstrijden en staan elfde en twaalfde.

3C

Koploper Helpman vermorzelde stadgenoot Mamio met 7-1. Tim van Dorp scoorde drie keer, Remco van Huffelen twee keer en de andere Helpman treffers kwamen van Wouter van der Graaf en Saviero van Zwol. Helpman heeft dertien punten uit vijf wedstrijden.

Dat zij er drie meer dan de nieuwe nummer twee Aduard 2000, dat de oude nummer twee Be Quick 1887 (zaterdag) met 3-2 versloeg.

HFC’15 won thuis met 2-1 van The Knickerbockers. Tobias Stel opende de score voor TKB, maar Rick van Lent en Rutger Hofsteenge bezorgden de ploeg uit Hoogkerk de zege. TKB is zevende en HFC klom naar de negende plek.

Lycurgus speelde in eigen huis met 2-2 gelijk tegen Onstwedder Boys. Wessel van Jaarsveld en Tieme Schiphof scoorden voor Lycurgus dat zesde staat.

Groen Geel speelde op Corpus den Hoorn met 0-0 gelijk tegen degradant Zuidhorn. Beide ploegen kregen enkele kansen om de score te openen. Zuidhorn was wat beter dan Groen Geel en kreeg ook de beste kansen, maar de ploeg uit het Westerkwartier had het vizier niet op scherp staan. Groen Geel heeft vijf punten uit vijf wedstrijden en staat net boven Zuidhorn elfde.

Protest in 4E

Omlandia verloor in Ten Boer in de slotfase met 2-1 van Corenos. Omlandia staat daardoor nu de middenmoot. Omlandia had een opmerkelijke actie in huis. De bezoekers van de wedstrijd werden geconfronteerd met het welkomsbord van de club, dat was afgeplakt met zwarte folie uit protest tegen de plannen van de gemeente Groningen om reclamebelasting te heffen. Sportclubs kunnen hier ook de dupe van worden. Zaterdagmiddag werd een verkiezingsbord afgeplakt en eerder protesteerden de ondernemers in Ten Boer al door reclame uitingen onzichtbaar te maken.