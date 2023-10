Eerste plattegrond Stadspark onthuld

Foto: Gemeente Groningen

De eerste plattegrond van het Stadspark is onthuld. Wethouder Mirjam Wijnja had de eer om de onthulling te verrichten.

De plattegrond is een van de zes die er totaal in het Stadspark moeten komen. Het Stadspark is met 140 hectare het grootste park binnen de gemeente Groningen. De gemeente plaatst de plattegronden zodat mensen beter hun weg in het park kunnen vinden.

Naast de plattegrond kunnen bezoekers via een QR-code naar de website van het Stadspark gaan. Op deze manier wil de gemeente laten zien wat er allemaal te zien en te doen is in het park.