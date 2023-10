Eerste Klimaatboom onthuld bij Van Olstborg: ‘Helpt tegen hittestress’

Niels Kuijpens en Annemarie Hannink onthullen de eerste klimaatboom. Foto: Hanzehogeschool

De eerste Klimaatboom is een feit. Deze dinsdag, de Dag van de Duurzaamheid, werd de boom feestelijk onthuld bij de hoofdingang van de Van Olstborg op de Zernike Campus.

“Echt hartstikke tof om mijn ontwerp van de Klimaatboom gerealiseerd te zien worden”, zegt Niels Kuijpens die zijn concept van de Klimaatboom heeft zien doorgroeien tot het eerste exemplaar op de campus. Kuijpens ontwierp in 2021 als student Industrieel Product Ontwerpen een concept voor de Klimaatboom. Tijdens zijn stage kwam hij in contact met de gemeente Leeuwarden. Die zocht een manier om zoveel mogelijk bladgroen in de stad te krijgen, zonder de moeilijkheden van het plaatsen van bomen. Zo ontstond het idee van de Klimaatboom.

Het prototype van de boom is een frame van duurzame en gerecyclede materialen met daar boven een bladerdek van klimplanten. “Er zijn geen boomwortels en het frame hoeft maar een klein stukje in de grond verankerd te worden”, vertelt Kuijpens, inmiddels werkzaam als onderzoeker bij Kenniscentrum NoorderRuimte. “Er hoeven dus geen leidingen verlegd te worden. Boven in het frame groeien planten, bijvoorbeeld klimop. De klimop kan zichzelf van water voorzien dankzij de trechtervorm van het frame. Regenwater loopt naar het midden en via de stam naar beneden. Zo heb je de voordelen van een echte boom, maar niet de nadelen.”

De Klimaatboom werd officieel geopend door bestuurslid Annemarie Hannink van de Hanze. “De Klimaatboom is een oplossing die ons helpt om te gaan met de gevolgen van klimaatverandering, met hittestress in binnensteden. Het is een circulair ontwerp dat steden helpt om te vergroenen, daar waar dat anders, door ruimtegebrek niet mogelijk zou zijn. En het mooie is, dit idee van Niels is verder ontwikkeld door een samenwerking van studenten en onderzoekers uit verschillende disciplines én het bedrijfsleven.

“De Klimaatboom is interessant voor gemeenten die te maken met hittestress, omdat de boom vooral gericht op een versteende stad waar geen ruimte is voor andere verkoelende maatregelen zoals bomen,” aldus Kuijpens. “Veel gemeenten kijken over onze schouder mee tijdens ons onderzoek. Ook voor bedrijventerreinen en zorginstellingen kan de Klimaatboom interessant zijn.”