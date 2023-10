Eerste aflevering Gijspectief online: “Emoties bij jongeren bespreekbaar maken”

Screenshot uit aflevering Gijspectief

De eerste aflevering van de serie Gijspectief is dit weekend online geplaatst. De serie gaat over Gijs, gespeeld door Luka Bellinga (14). De serie heeft als doel om emoties bij jongeren bespreekbaar te maken.

In de eerste aflevering ontmoet Gijs één van zijn nieuwe klasgenoten. Het gesprek gaat over voetbal, een sport waar Gijs geen interesse in heeft. Maar laat hij dat blijken? En wat is het risico als hij zich anders voor gaat doen? De serie is een vervolg op de interactieve film P.E.T.S (Probeer Eens Te Stoppen), waarin Luka ook de hoofdrol van Gijs speelt. De film P.E.T.S. is een onderdeel van het lesprogramma over pesten voor basis- en middelbare scholen.

“Ik speel alle emoties”

“Het bijzondere aan de nieuwe serie is dat ik alle emoties, die de revue passeren, ook speel”, vertelt Luka. Bij de opnames moest ik constant wisselen van haarstijl en kledingkleur. Door middel van een green screen, was het mogelijk dat ik de scenes met mezelf zichtbaar kon maken, waardoor er ook de mogelijkheid ontstond om met mijn eigen emoties te discussiëren.”

Wie is Luka Bellinga?

“Ik ben 14 jaar en ik woon in Groningen. Ik vind het ontzettend leuk om te acteren en te zingen, en om leuke dingen op het podium te laten zien. Dat is al op jonge leeftijd begonnen. Mijn ouders hebben mij verteld dat ik het op jonge leeftijd al erg leuk vond om dingen na te doen. Om stemmetjes na te doen. Om rollen na te spelen. Toen ik 5 jaar oud was ging ik naar de musicalschool. En sindsdien heeft het virus mij te pakken.”

Emoties

De boodschap van de serie is dat iedereen zijn eigen manier van reageren heeft. “Er gebeurt iets in je leven, wat je flink in de war kan brengen, en daar horen emoties bij. Die emoties laten we dus zien. De boodschap is dat het hebben van emoties goed is, en dat het ook helpt op weg naar een oplossing. Over het algemeen geldt dat het ook altijd wel weer goed komt.”

“Bijzonder om mezelf meerdere keren in beeld te zien”

De miniserie bestaat uit zes afleveringen. De serie is geïnspireerd op de bioscoopfilm Inside Out. “Het was best wel bijzonder om mezelf meerdere keren en tegelijk in beeld te zien. Zelf ben ik erg trots op het resultaat. En ik ben blij dat ik zoveel heb kunnen leren. Ik heb ervaring opgedaan met het schrijven van een script, maar ik heb ook van dichtbij meegemaakt hoe je een een productie maakt, hoe het vorm krijgt. Dat heb ik heel tof gevonden.”

Luka was afgelopen zomer te zien in de buitentheatervoorstelling Ripperda van Zummerbuhne. Eerder speelde hij Jantje in de musical Ciske de Rat in het Geert Teis-theater.

Bekijk hier de eerste aflevering