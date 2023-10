“Een kapot geschoten satellietschotel uit Boetsja maakte diepe indruk”

Een groep Oekraïners uit Haren, Onnen en Groningen bracht zondag een bezoek aan De Fundatie in Zwolle. Foto: Willemijn Kemp

Een groep van 23 Oekraïners uit Haren, Onnen en Groningen heeft zondag een bezoek gebracht aan museum De Fundatie in Zwolle. Daar is de tentoonstelling ‘Kaleidoscope of (Hi)stories’ te zien, die een inkijkje geeft in de rijke geschiedenis van Oekraïne.

“We waren deze tentoonstelling op het spoor gekomen, en we hebben dat in de groep gedeeld, en gevraagd wie er mee wilden”, vertelt Willemijn Kemp van De Sociale Brigade uit Haren. “Niet iedereen wilde mee, maar een groep van 23 Oekraïners leek het interessant om dit te gaan bekijken. Van tevoren hebben we hen wel gewaarschuwd dat het wel confronterend kon worden. Op de tentoonstelling is er namelijk ook aandacht voor de hedendaagse oorlog. Maar uiteindelijk bleek dat mee te vallen. Misschien was het ook wel goed dat door deze voorwerpen te zien, en er over te praten, dat het een bepaalde rust gaf. Maar we gaan de mensen de komende dagen wel wat in de gaten houden.”

“Oekraïne heeft een rijke geschiedenis”

‘Kaleidoscope of (Hi)stories’ is sinds vorige week te zien. Er zijn schilderijen, video’s en andere uitingen van Oekraïense kunstenaars te zien die een beeld geven van de veelzijdige geschiedenis van het land. Kemp: “Als we het nu hebben over Oekraïne, dan denken we gelijk aan de oorlog. Maar het land heeft een rijke geschiedenis. En dat vond ik heel mooi en interessant om te zien. De tentoonstelling richt zich op de laatste honderd jaar. En dan kom je tot de conclusie dat de band met Europa altijd erg sterk is geweest. Tijdens de avant-garde had het land bijvoorbeeld een belangrijke rol, waarbij de vermenging heel zichtbaar was.”

“Zowel toen als nu vecht men voor vrijheid”

De sterke verwevenheid wordt gepresenteerd aan de hand van vier thema’s. Elk thema laat een spanningsveld zien tussen enerzijds de drang naar vrijheid en anderzijds de effecten van onderdrukking. “En daar hoort ook het heden bij. Oekraïne werd na de val van de Sovjetunie zelfstandig. Maar wat er toen gebeurde, speelt nu eigenlijk ook. Men vecht voor de vrijheid, men vecht tegen de onderdrukking. En daarom zijn er ook attributen te zien uit deze oorlog.”

Satellietschotel

Een satellietschotel maakte veel indruk op Kemp: “Deze satellietschotel heeft op een huis in Boetsja gestaan. In maart vorig jaar vond daar een bloedbad plaats, waarbij 501 burgers om het leven kwamen. Deze schotel is tijdens de belegering kapot geschoten. Je hebt het over een voorwerp dat overal had kunnen staan. In Australië, in Amerika, of in mijn straat. En dan komt het ineens dichtbij.”

‘Kaleidoscope of (Hi)stories’

Tijdens het bezoek werd de groep, die begeleid werd door vijf Nederlanders, opgesplitst in twee groepen. “De eerste groep bestond uit Oekraïners die de Engelse taal machtig zijn. Bij de tweede groep was iemand aanwezig, die dat wat de gids vertelde, in het Oekraïens vertaalde.” Na het bezoek aan De Fundatie heeft de groep de Zwolse binnenstad bekeken. “Het was een mooie dag, met mooi weer. Aan het eind van de middag zijn we in de trein weer teruggegaan naar Haren.” De tentoonstelling in Zwolle is nog tot en met 28 januari te bezoeken. Iedere zondag om 11.15 uur vindt er een rondleiding voor Oekraïners plaats. De toegang voor Oekraïense oorlogsvluchtelingen is gratis. Meer informatie vind je op deze website.