Duurzame dinsdag met Aline Bus van Duurzaam Groningen

Iedere derde dinsdag van de maand komt Aline Bus van Duurzaam Groningen bij ons in de studio om te vertellen over huis-tuin-en-keuken-duurzaamheid.

Aline Bus is coördinator en communicatie-medewerker van het platform Duurzaam Groningen. Ze neemt ons maandelijks mee in het duurzame nieuws uit de gemeente Groningen. Wat allemaal voorbij kan komen zijn besparingstips, kortingen, grote en kleine oplossingen voor in en rondom huis.

Energiecadeau

‘Hoe help je inwoners die het hard nodig hebben om hun energierekening te verlagen?’, vraagt Aline Bus zich af. Duurzaam Groningen heeft daarom de actie ‘Energiecadeau’ opgezet. Je kunt nu een energiecoach aanvragen die bij je langskomt en neemt een cadeau mee voor iemand anders. Op het gebied van zonnepanelen heeft Duurzaam Groningen ook niet stilgezeten. ‘Voor iedereen die zonder gedoe zonnepanelen wil laten installeren is er onze inkoopactie zonnepanelen.’ Op deze manier hoef je zelf niks meer uit te zoeken.

Stem op Gronings inwonersinitiatief

Er is een Gronings inwonersinitiatief genomineerd voor ‘het zonnetje’. Dit is een prijs die naar een inspirerend inwonersinitiatief gaat tijdens het Deltacongres voor professionals op 9 november. Het gaat om de vergroening en verkoeling van de F.D. Rooseveldtstraat. Stemmen kan tot en met vrijdag aanstaande via duurzaamgroningen.nl

Duurzame woonkamer make-over, het kan!

Je hele woonkamer opnieuw inrichten, met beperkt budget en zonder de wereld op te zadelen met een berg afval, kan dat? Woonstylist Maaike Starreveld gaat de uitdaging aan. In september 2023 werd in de wijk Selwerd een duurzame make-over uitgevoerd. Tv-camera’s leggen al hun praktische ideeën voor hip hergebruik vast. Kijk zelf: deze puur Groningse make-over wordt van 16 tot en met 20 oktober uitgezonden op OOG tv, Youtube en Facebook.

Aline Bus was te gast tijdens de OOG Ochtendshow: