Duizenden euro’s voor energieafrekening Dierenopvangcentrum Groningen binnen week opgehaald

Sandra Beijert & André Kerkhof van Dierenopvangcentrum Groningen

In zes dagen tijd heeft het Dierenopvangcentrum Groningen aan de Oude Adorperweg de benodigde twaalfduizend euro binnen om haar energiekosten te kunnen betalen.

Het dierenopvangcentrum deed vorige week een oproep aan donateurs, omdat het een eindafrekening van zo’n 11.500 euro aan energiekosten moest betalen. Een te hoog bedrag om uit eigen zak te betalen voor de enige opvang van wilde en verwilderde dieren in de gemeente. De opvang liet weten dat als het geld er niet zou komen, de deuren na 36 jaar zouden sluiten.

Nog geen week later is het streefbedrag van twaalfduizend euro binnen. De opvang laat weten zich enorm gesteund te voelen door de bijdrages van de vier- tot vijfhonderd donateurs: “We willen vooral iedereen die het dierenopvangcentrum een warm hart toedraagt enorm bedanken voor hun donatie, hoe klein of groot ook. Wat heeft de stichting enorm veel mensen die ons steunen, dat doet ons enorm goed. Het geeft ons weer kracht om door te blijven gaan voor alle dieren die onze hulp zo hard nodig hebben.”