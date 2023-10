Droste 130 jaar na deal met geboren Stadjer Jaap Eden terug in het schaatsen bij IKO uit Groningen

Foto via Team IKO

Schaatsteam IKO uit Groningen maakte woensdag bekend dat Droste Chocolade, na 130 jaar afwezigheid, terugkeert als sponsor in het schaatsen bij de ploeg.

Het schaatsteam van de Groninger broers Erwin en Martin ten Hove presenteerde woensdag haar ploeg voor komend seizoen op de Jaap Edenbaan in Amsterdam, vernoemd naar de geboren Stadjer en schaatskampioen van het begin van de 20ste eeuw. Eden sloot in 1893 een contract met Droste Chocolade, waarbij hij zijn portretrecht verkocht aan de firma. Het was daarmee de eerste sponsordeal in de Nederlandse sport.

Na 130 jaar keert Droste nu terug in het schaatsen, dit keer dus via de Groningse schaatsformatie. “‘Een prachtige dag voor Team IKO”, vertelt de ploegleiding over de nieuwe samenwerking. “Een authentiek Nederlands merk als Droste past goed bij onze familie van sponsoren.”

Olympisch en wereldkampioen Bart Swings en schaatstalent Kayo Vos tekenden woensdagmiddag ook nog eens nieuwe contracten bij de schaatsploeg. Zij blijven in ‘Groningse’ dienst tot en met de olympische spelen van 2026.