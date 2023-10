Drie letters van graffitispuiter vernielen kunstwerk onder viaduct Brailleweg: ‘Herstel wordt moeilijk, dit is echt jammer’

Foto: 112 Groningen

Een vandaal heeft met het plaatsen van drie letters graffiti op één van de kunstwerken in het viaduct van de Brailleweg gezorgd voor grote schade. Het herstel van het kunstwerk is moeilijk en aannemerscombinatie Herepoort vreest een grote kostenpost.

“Dit is echt heel jammer, doodzonde”, vertelt woordvoerder Bert Kramer namens de aannemerscombinatie. “Er is genoeg plek om graffiti te spuiten, ook waar het gewoon mag. Maar doe dat dan niet hier, want dit is gewoon een kunstwerk. Blijf er gewoon vanaf!”

‘Dit kan heel moeilijk en duur worden’

Kramer benadrukt dat de hersteloperatie om de graffiti te verwijderen van het kunstwerk, wat één oude kaart met skyline van Groningen verbeeldt, erg moeilijk is. “Dit kunstwerk bestaat eigenlijk uit twee lagen beton. De onderste laag is zwart en daar zit een dunne laag lichter beton overheen als een soort coating. We denken nu dat we, met hulp van experts, deze coating voorzichtig kunnen schoonmaken. We moeten kijken of dat lukt.”

De Herepoort-woordvoerder vreest echter dat dit soort schoonmaakacties voor schade aan het kunstwerk blijven zorgen. “Dit kan misschien één of twee keer, maar daarna wordt de laag waarschijnlijk te poreus om nog een keer schoon te maken. Als dat niet meer lukt, dan moet er veel meer gebeuren om dit te herstellen. Dan moet misschien een hele plaat uit de wand gehaald worden om dit te herstellen. Het wordt dan een megaklus en dat gaat gigantisch in de papieren lopen.”

Meer plekken nieuwe ringweg doelwit van vandalen

Herepoort is verantwoordelijk voor alle bouwwerken rond de vernieuwde zuidelijke ringweg tot de oplevering van volgend jaar. De aannemerscombinatie ziet daarom met ledenogen toe hoe ook op andere plekken rond de nieuwe ringweg wordt gekliederd met graffiti. Kramer: “We zien het ook op de rode steentjes die bij verschillende bouwwerken worden gebruikt. Ook hier is schoonmaken erg moeilijk. Bij het viaduct bij de Van Iddekingeweg zit het ook op de glasplaten, hetzelfde verhaal.”

Kramer benadrukt dat de veroorzakers waarschijnlijk slechts een klein deel van alle graffitispuiters zijn. “We bieden juist ruimte aan graffitikunstenaars. Bij de Van Iddekingeweg is een speciale wand waar ze hun gang kunnen gaan, maar ook daar besluiten sommigen om hier buiten de frames te spuiten.”