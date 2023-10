Drie auto’s botsen op Stettinweg

Foto: Gijs Bouwman (112 Groningen)

Op de kruising van de Osloweg en de Stettinweg zijn maandagochtend drie auto’s met elkaar in botsing gekomen.

De inzittenden werden nagekeken door ambulancepersoneel. Het is niet bekend of zij letsel hebben opgelopen. Ook de brandweer werd opgeroepen, omdat één van de inzittenden bekneld zou zijn geraakt in één van de voertuigen. Dat bleek niet het geval.

De voertuigen die betrokken raakte bij het ongeval zijn fors beschadigd. Het overige verkeer had enige hinder door het ongeluk. De politie doet onderzoek naar de toedracht van de botsing.