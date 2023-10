Drie afwezigen en twee twijfelgevallen bij FC Groningen

Foto: Arend Jan Wonink

FC Groningen moet het vrijdagavond in de uitwedstrijd tegen De Graafschap doen zonder Fofin Turay, Daleho Irandust en Thijmen Blokzijl.

Blokzijl speelde vorig weekend mee in Oranje O-19 en raakte geblesseerd aan zijn enkel en doet ook maandag in de thuiswedstrijd tegen FC Emmen niet mee. Fofin Turay is op de weg terug en Daleho Irandust is nog altijd niet wedstrijdfit.

Paulos Abraham en Noam Emeran zijn twijfelgevallen in de selectie van trainer Dick Lukkien.

De wedstrijd tegen De Graafschap in Doetinchem begint om 20.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Allard Lindhout.

Maandag speelt FC Groningen om 20.00 uur thuis tegen FC Emmen.