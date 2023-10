Door personeelstekort en ziekte houdt de ‘nazomer’ aan tot half december bij Qbuzz

Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

Qbuzz is nog steeds niet in staat om de normale dienstregeling in Groningen en Drenthe weer op te pakken. De busvervoerder houdt tot 10 december vast aan haar beperkte dienstregeling vanwege tekort aan personeel. Op een paarlijnen in en rond de Stad gaan wel meer bussen rijden tijdens de spits, maar in het weekend blijven er ritten uitvallen.

Ziekteverzuim blijft volgens Qbuzz zorgen voor een tekort aan personeel bij de busvervoerder. Eind augustus verwachtte Qbuzz nog dat de beperkte dienstregeling, die maatschappij de ‘nazomerdienstregeling’ noemde, een tijdelijke maatregel zou zijn na de zomervakantie. De vervoerder laat woensdag weten dat de problemen, die ook al voor de zomervakantie speelden, niet voldoende zijn opgelost. Daarom wordt de volledige dienstregeling niet opgepakt tot 10 december.

Minder weekendbussen, maar meer ritten in de spits in Stad

Sinds eind augustus moet met name de Stad Groningen het in het weekend doen met minder busritten. Op zaterdag en zondag rijden de lijnen 3, 4, 7 9 en 10 bijna de helft minder ritten dan tijdens normale zaterdagen en zondagen. Lijn 19 valt zelfs helemaal weg op zaterdag overdag.

Qbuzz laat weten dat het in de spits nu wel meer bussen laat rijden, omdat het nu drukker is dan voor de zomervakantie. Zo rijden lijn 3 en 4 in de spits vier keer per uur. In de ochtend- en middagspits rijden vier extra ritten per uur op lijn 3, tussen P+R Hoogkerk en Lewenborg. In de ochtendspits volgen de bussen de route van lijn 4 naar P+R Hoogkerk. Daarna rijdt de bus verder als lijn 3 naar Lewenborg.

Ook lijn 15 gaat vaker rijden. In de spits mikt Qbuzz op acht ritten per uur en in de daluren op zes bussen per zestig minuten. In de ochtenduren rijden op de drukste momenten enkele extra ritten.

Qliners rijden wisselend in de spits

Op Qliners van en naar Stad blijven beperkingen van kracht. De meeste extra ritten in de spits rijden niet op lijn 300, maar de buslijn naar Emmen rijdt overdag in beide richtingen ieder kwartier en zoveel mogelijk met dubbeldekkers. Op de lijnen 304 en 314 naar Drachten rijden ook minder spitsritten. Sommige van deze spitsritten gaan niet verder dan de P+R bij Marum. Qliners 309 en 319 rijdt ’s middags elk kwartier vanuit Groningen naar Kloosterveen en Busstation Marsdijk. Tijdens de drukke ochtendspits rijdt er elke vijf minuten een bus naar Groningen. ’s Middags rijdt lijn 309 acht keer per uur.