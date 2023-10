Donar vervolgt seizoen met thuiswedstrijd tegen Landstede Hammers

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar vervolgt dinsdagavond het seizoen met een thuiswedstrijd tegen Landstede Hammers uit Zwolle. Het is het derde duel in de competite van het reguliere basketbalseizoen, dat volgt na de Europese uitschakeling van vorige week.



De verwachtingen voor de sportieve prestaties van Donar dit seizoen waren vooraf aan het seizoen bij de meeste kenners en supporters onzeker. Mee doen om het kampioenschap lijkt in eerste instantie niet realistisch, nadat de basketbalclub deze zomer op het nippertje gered werd van de ondergang. De eerste competitiewedstrijd werd verrassend genoeg overtuigend gewonnen van aartsrivaal Heroes Den Bosch. “Die overwinning was een enorme opsteker voor iedereen. De eerste wedstrijd thuis tegen de absolute topfavoriet winnen,” vertelt Yannick Masson, die Donar voor OOG en de podcast Dourisseau Radio op de voet volgt. “Dan zit de sfeer er meteen lekker in.”

De tweede competitiewedstrijd in Rotterdam ging verloren tegen Feyenoord. “Dat zet iedereen meteen weer met beide benen op de grond. Feyenoord is namelijk niet één van de hoogvliegers van de competitie,” aldus Masson.

“Donar niet op volle kracht in Europa”

Na de twee competitiewedstrijden reisde Donar af naar Skopje, om daar een kwalificatietoernooi te spelen voor de FIBA Europe Cup. Donar trof in Noord-Macedonië Saba BC uit Azerbeidzjan, CS Rapid Bucuresti uit Roemenië en gastclub Rabotnicki Skopje. Alleen tegen de laatsgenoemde club werd gewonnen waardoor Donar uit de Europe Cup ligt. “Wat voor de Groningers niet hielp was dat point guard Sam van Oostrum en power forward Jordy Kuiper beide met een blessure het hele toernooi niet tot speelminuten kwamen. Hierdoor kon Donar eigenlijk geen moment op volle kracht draaien, ” aldus Masson.

En dat laatste lijkt ook de grote uitdaging voor de komende wedstrijden van Donar, te beginnen dus dinsdagavond in Martini Plaza tegen de Landstede Hammers uit Zwolle. Masson: “Sam van Oostrum heeft zijn schouder uit de kom gehad en heeft wat tegenslagen met het herstellen daarvan. Jordy Kuiper lijkt wel op de weg terug. De verwachting is dat hij wedstrijd na die tegen Zwolle weer wat minuten kan gaan maken.”

“Mooi basketbalgevecht”

Landstede wist de eerste twee competitiewedstrijden te winnen van LWD Basket en Den Helder. “Landstede heeft een compleet nieuw team gebouwd, met onder andere Tim Hoeve, die nog bij Donar heeft gespeeld. De afgelopen jaren was hij één van de beste spelers van Aris Leeuwarden, dat nu LWD Basket is. En ze hebben nog allerlei nieuwe spelers gehaald. Ik denk dat het voor beide teams ook echt een test case wordt waar ze nu staan, na de twee eerste wedstrijden van het seizoen,” aldus Masson.

“Ik denk voor Donar het thuisvoordeel heel belangrijk kan zijn. Het zijn twee ploegen die in de basis heel dichtbij elkaar liggen. We gaan een mooi basketbalgevecht zien in Plaza morgen,” besluit Masson.

De wedstrijd Donar – Landstede Hammers begint dinsdagavond om 19:30 uur in Martini Plaza