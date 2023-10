Donar verliest in eigen huis nipt van BAL Weert

Donar-speler Jordy Kuiper neemt een vrije worp (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Donar heeft zaterdagavond in eigen huis verrassend verloren van Basketball Academy Limburg uit Weert. Het werd voor 2900 toeschouwers 70-73. Het betekende de eerste keer ooit dat de Limburgers wonnen van de Groningers.



BAL, dat doorgaans onderaan eindigt in de competitie, had een goed begin van de competitie, waarbij het één keer verloor. Tegen Donar speelden de Limburgers met veel zelfvertrouwen, en raakten niet van slag toen ze met 9-0 achter kwamen te staan. Bij Donar kwam, een paar minuten voor het einde van het eerste kwart, eindelijk Jordy Kuiper binnen de lijnen. Hij zou uiteindelijk 8 minuten spelen en maakte daarin 4 punten. Het eind van het eerste kwart kwam bij 20-19. In het tweede kwart nam Donar een kleine voorsprong, en bij rust was het 42-35.

Na rust kwam BAL toch snel weer terug, mede doordat Donar slecht schoot. Met name de driepunters vielen niet. Aan het eind van het derde kwart was de voorsprong slechts één punt: 56-55. Het hele laatste kwart bleef het spannend. Met nog 17 seconden op de klok, bij de stand 70-72, mocht Donar-speler Theo John twee vrije worpen nemen. Hij miste de eerste en nam de tweede vrije worp op een onreglementaire manier. BAL gaf de wedstrijd daarna niet meer weg.

Topscorers bij Donar waren John Meeks met 17 punten en Karolis Babusis met 12 punten. Bij BAL was Noé Boyuli topscorer met 18 punten.

Donar speelt komende zaterdag een uitwedstrijd in Leeuwarden tegen LWD Basket.