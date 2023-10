Donar eenvoudig langs Den Helder Suns

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar heeft zondagmiddag, na twee nederlagen in de competitie achter elkaar, weer eens gewonnen. In Den Helder werd Den Helder Suns verslagen, met 51-82.



In het eerste kwart kon de thuisploeg nog goed meekomen met de Groninger basketballers, en na de eerste 10 minuten spelen was het verschil maar 3 punten: 15-18. Daarna volgde een uitstekend kwart van de kant van Donar, dat de tegenstander slechts 6 punten toestond en zelf 27 punten maakte. De ruststand werd daarmee 21-45. Opvallend in de wedstrijd was de inbreng van spelverdeler Lars Jung, die 18 minuten speeltijd kreeg en daarin 6 punten maakte.

Halverwege het derde kwart was het verschil even 28 punten, maar daarna liet Donar de tegenstander terugkomen, tot 42-61 aan het eind van het kwart. In het laatste kwart stelde Donar orde op zaken, en de ploeg liep verder uit. Het grootste verschil in de wedstrijd werd aan het eind bereikt: 31 punten.

Topscorers bij Donar waren John Meeks met 27 punten, Karolis Babusis met 13 punten en Sander Hollanders en Dakota Quinn met beiden 12 punten. Bij Den Helder Suns was Boyd van der Vuurst de Vries topscorer met 14 punten.

Donar staat op de vijfde plaats in de BNXT League en heeft 6 punten uit 4 wedstrijden.

De volgende wedstrijd van Donar is komende zaterdag. Dan speelt de ploeg van coach Andrej Stimac in eigen huis tegen Yoast United uit Bemmel.