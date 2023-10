Districtsbeker: PKC’83 na strafschoppen door bij The Knickerbockers

PKC'83 captain Jeffrey Noordveld aan de bal temidden van Knickerbockers (Foto Martijn Minnema)

PKC’83 had bij The Knickerbockers een strafschoppenserie nodig om verder te komen in de beker. Na 90 minuten stond het 1-1, PKC’83 benutte daarna al zijn strafschoppen, The Knickerbockers had één misser.

Eerste klasser PKC’83 is het seizoen met nul uit drie slecht begonnen, The Knickerbockers won één keer en speelde drie keer gelijk en begon dus ongeslagen aan de bekerwedstrijd. PKC’83 had een veldoverwicht en TKB kwam er sporadisch uit, zonder tot echt grote kansen te komen. Na 21 minuten opende Rob Schokker de score, hij kopte op aangeven van Brian Inge PKC’83 op voorsprong. Zonder geweldig te spelen kreeg PKC’83 voor rust nog enkele grote kansen om de marge te vergroten. Schokker had kort na de 0-1 dat doelpunt kunnen kopiëren maar kopte nu naast. Tien minuten voor rust kreeg Schokker de grootste kans, maar vrij voor de keeper raakte hij de bal volledig verkeerd waarna de bal voorlangs ging. Brian Inge speelde zichzelf vrij en schoot daarna de bal diagonaal net over. TKB was zo nu en dan dreigend zonder tot grote kansen te komen.

Na rust hetzelfde beeld, al waren de kansen voor PKC’83 minder groot en de mogelijkheden voor TKB nog schaarser.

PKC’83 kreeg wel wat kansen om de wedstrijd in het slot te gooien, maar Bakels en Schokker zagen hun schoten geblokt worden en Dalstra trapte voor open doel over de bal heen. Zo kreeg PKC’83 nog enkele mogelijkheden, maar grote kansen bleven uit. Achterin werd er weinig tot niks weggegeven. Hessel van Amerongen was met een schot dat net over ging nog het dichtst bij de 1-1.

Tot de 80′ minuut, toen was daar dat ene momentje dat altijd komt. Een PKC’83 verdediger hield licht vast, de TKB’er ging gretig liggen, zo op het oog een wat makkelijk geven strafschop. PKC’83 captain Jeffrey Noordveld was na afloop eerlijk over de actie van zijn collega verdediger “niet handig, het is misschien geen 100% strafschop maar je kunt hem er voor op de stip leggen”. En dat gebeurde. Tobias Stel schoot raak en PKC’83 had een probleem. In de tien minuten die resteerden noch in de vijf minuten extra tijd werd gescoord, wel kreeg Nick Berends (PKC’83) in blessuretijd nog rood wegens een slaande beweging bij een PKC hoekschop.

Strafschoppen dus, De eerste zeven waren allemaal raak, de vierde van TKB werd door Pim Boitelle gemist dan wel door Jos Broekmans gestopt. Daarna kon Brian Inge het beslissen door penalty nummer 5 binnen te schieten, dat gebeurde en zo ging PKC’83 met de hakken over de sloot door.

Kevin Bakels vond na afloop dat PKC’83 te weinig voetbalde en teveel de lange bal speelde. “Het is ook een beetje de fase waar we in zitten, maar we creëren te weinig waardoor de 0-2 uitblijft en je het jezelf nog heel moeilijk maakt. Bij de kansen die we hadden missen we ook een beetje geluk, zelf had ik een bal die van de lijn gehaald werd en nog een kans die er in had gekund. Maar wat we met name na rust lieten zien was niet goed genoeg. We moeten zorgen dat we snel weer in ons spel komen, dan gaan de punten wel weer komen”.

Dat zal de komende weken zonder Bakels gebeuren, hij gaat op vakantie. Positief nieuws is dat Haaye Feenstra terugkeert na een blessure die hij op de eerste speeldag opliep, hij heeft deze week de training hervat en hoopt zaterdag thuis tegen Winsum weer van de partij te zijn.

Pim Boitelle miste de beslissende penalty “Ik dacht de keeper op het verkeerde been te zetten met mijn aanloop, maar die ging naar de goeie hoek. Ik schoot hem ook niet goed in, te zacht, niet genoeg in de hoek. We mogen trots zijn dat we er een strafschoppenserie uitslepen. We zijn er te weinig in geslaagd zelf wat te creëren, het was vooral tegenhouden. Dat hebben we goed gedaan en dat ene momentje benut. We zijn ongeslagen gebleven, ook tegen een eerste klasser. Balen dat het net niet lukt om te stunten, maar wel een goed gevoel dat we tegen een eerste klasser er zo dichtbij gekomen zijn”.

The Knickerbockers-PKC’83 1-1 (0-1)

21′ 0-1 Rob Schokker; 80′ 1-1 Tobias Stel (penalty)

Penaltys

0-1 Schokker, 1-1 Stel, 1-2 Albadawi, 2-2 Hovenkamp, 2-3 Noordveld, 3-3 van Roeden, 3-4 Bakels, Boitelle mist, 3-5 Inge