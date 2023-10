Districtsbeker: Groen Geel laat Winsum zweten maar is wel uitgeschakeld

Groen Geel-Winsum werd een spannende bekerwedstrijd (Foto Martijn Minnema)

In de districtsbeker leverde derde klasser Groen Geel een prima prestatie door het eerste klasser Winsum flink moeilijk te maken. Winsum overleefde het slotoffensief van Groen Geel echter wel, won met 2-3 en bekert zodoende verder.

Ook de wedstrijd van Helpman zaterdag uit bij Westerwolde stond voor vanavond op het programma, maar daarvan is (nog) op geen enkele manier de uitslag te achterhalen.

Groen Geel trof met Winsum de nummer vier uit de eerste Klasse J, Groen Geel staat na een tegenvallende seizoensstart tiende in 3C.

Voor rust had Groen Geel de verdediging goed staan en gaf het weinig weg. Winsum had moeite gaten te vinden in de hechte Groen Geel defensie. Winsum had een veldoverwicht maar moest oppassen voor de uitvallen van Groen Geel. De beste kans was lange tijd die voor voor Groen Geel, na een knappe combinatie werd de vrije schietkans echter wat wild over het Winsum doel geschoten. Dat was na veertien minuten de eerste echte kans van de wedstrijd.

Een kwartier later opende Winsum dan toch de score. Net voor het half uur caramboleerde een scherpe voorzet voor de voeten van topschutter Yumé Ramos en was het van dichtbij makkelijk scoren, 0-1. Tevens de ruststand.

Na rust nam Groen Geel wat meer risico, dat leidde in de eerste tien minuten tot twee goeie kansen voor Winsum en na twee missers in de 54′ minuut ook tot de 0-2. De Groen Geel keeper verwerkte een schot onvoldoende waarna Jared Faleye de bal van dichtbij in open doel deponeerde. Het bleek bepaald niet de knock out voor Groen Geel. Twee minuten later stond het alweer 1-2 dankzij de mooiste goal van de wedstrijd. Jermo Verbeek kreeg op ruime afstand van de Winsum goal ruimte voor een mooi geplaatst diagonaal schot, het verdween in de bovenhoek, 1-2.

De vreugde was van korte duur, bij Groen Geel dacht men aan buitenspel, maar Sjoerd Nienhuis mocht door. Eén op één metde keeper faalde hij niet, 1-3 in de 60′ minuut, vier minuten na de aansluitingstreffer van Groen Geel.

Ook nu gaf Groen Geel niet op en in de 75′ minuut werd de spanning terug gebracht. Bij de tweede paal werd een voorzet binnen gevolleyd, 2-3 en spanning terug.

Waar Winsum tot die goal een veldoverwicht had en Groen Geel het voornamelijk van uitvallen moest hebben waren de rollen opeens omgedraaid. Winsum moest terug, Groen Geel viel aan. Dreigend werd het wel, maar de echt grote kansen bleven uit. Daarmee haalde Winsum met het zweet op de rug de eindstreep met een 2-3 zege en is het door in de beker. Over de hele wedstrijd gezien een verdiende zege. Voor Groen Geel rest de competitie waarin het op 28 oktober nummer twaalf Zuidhorn treft, die hebben één punt minder dan Groen Geel.