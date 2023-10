Discriminatiemeldpunt deelt prentenboeken over ‘anders zijn’ uit in aanloop naar Kinderboekenweek

Leerkracht Eva leest voor uit het lespakket 'Diversiteit voor kleuters' - Foto: Robin Marks

Met het oog op de aanstaande Kinderboekenweek heeft het Discriminatie Meldpunt Groningen op verschillende scholen alvast leesvoer uitgedeeld voor kleuters: vier prentenboeken over ‘anders zijn’.

Het thema van de Kinderboekenweek dit jaar is ‘Bij mij thuis’. Het Discriminatie Meldpunt benadrukt met de prentenboeken dat ’thuis’ er voor iedereen anders uit kan zien. Daarom krijgen de kleuters bij wie de boeken zijn verstrekt de komende tien dagen verhalen voorgelezen uit boeken als ‘Ik ben ik en jij bent jij’’ van Karl Newson, ‘Het meisje met twee vaders’ van Mel Elliott, ‘Waar is mijn noedelsoep?’ van Reza & Chee-Han Kartosen-Wong en ‘’Julian is een zeemeermin’ van Jessica Love.

De eerste pakketten zijn deze week overhandigd aan Eva Heerling van O.J.S. De Petteflet. “Burgerschap is verweven in ons onderwijs en diversiteit speelt hierbij een belangrijke rol”, vertelt de onderbouwlerares. “Het lespakket sluit hier mooi op aan.” David Bakker van DMG vult aan: “Vaak zien we dat thema’s als inclusie, gelijkheid en discriminatie met name bij oudere kinderen en jong volwassenen behandeld wordt. Daar willen wij met dit lespakket verandering in brengen.”