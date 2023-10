Directie Nijestee heft zichzelf op: ‘We zijn te hierarchisch, verandering nodig’

Foto: Roel Breet

Een opvallend besluit van Nijestee: de directie van de woningcorporatie heeft besloten om zichzelf op te heffen. De organisatie denkt daarmee ‘wendbaarder’ te kunnen handelen.

Nijestee gaat, naar eigen zeggen, drie van de vijf directieleden vaarwel zeggen in de komende twee jaar. Het eerste directielid gaat per 1 januari vertrekken. Daarmee houdt het bedrijf twee topmensen over, die samen de leiding van het bedrijf gaan vormen. Daarmee verdwijnt volgens de woningcorporatie de directie als managementlaag.

“Nijestee is qua structuur nog vrij hiërarchisch ingericht met verschillende managementlagen”, aldus de corporatie. “Om als organisatie wendbaarder te kunnen handelen is er verandering nodig. We kiezen ervoor om een managementlaag, de directie, op te heffen. Nijestee wordt hiermee een plattere organisatie met een tweehoofdig bestuur, waardoor we ons nog beter kunnen richten op de stad, onze bewoners en onze partners.”

De corporatie laat weten dat het besluit om te vertrekken door de directieleden zelf is genomen. “Ik vind het erg knap dat ze met z’n drieën over hun eigen schaduw stappen in het belang van de toekomst van Nijestee”, schrijft bestuursvoorzitter Esseline Schieven. Schieven blijft, na de verandering in de organisatie, zelf aan het roer bij Nijestee. Daar komt nog één bestuurder bij.