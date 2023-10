Dinsdag wisselvallig weer: bewolking, regen en zonneschijn

Foto: Joris van Tweel

Dinsdagochtend is er veel bewolking met soms wat lichte regen. In de middag blijft het droog en schijnt de zon nu en dan. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis wordt het zo’n 15 graden bij een matige zuidenwind, windkracht 4.

Morgen wordt een herfstdag. Er zijn perioden met (lichte) regen en het waait flink uit het zuiden tot zuidoosten, windkracht 5 tot 6. Langs de Wadden in de namiddag en avond toenemend naar hard tot stormachtig, windkracht 7 tot 8. Het wordt 13 of 14 graden.

Vrijdag is het met 11 graden wat minder zacht. Verder is er veel bewolking, klaart het soms even op en valt er ook nu en dan een bui. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig, windkracht 4 tot 5.

Tijdens het weekend houdt het onstabiele weer aan. Op beide dagen valt er geregeld regen, waait het vaak stevig en wordt het 11 of 12 graden.