“Dinsdag perioden met regen en kleine kans op onweer”

Foto: Joris van Tweel

Veel bewolking aankomende dagen met kans op regen, zonneschijn en zelfs onweer. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis wordt het gedurende de week warmer.

“Dinsdag is er veel bewolking en valt er in de loop van de ochtend lokaal al een eerste bui. In de middag volgen er meer, met daarbij een kleine kans op een slag onweer. Het wordt 18 graden bij een matige tot vrij krachtige wind uit het westen tot noordwesten, windkracht 4 tot 5. Komende nacht is het droog en minima rond 11 graden.

Woensdag en donderdag is er veel bewolking, schijnt af en toe de zon en is er vooral op donderdag kans op een buitje. Het wordt beide dagen 18 graden. Vrijdag zijn de veranderingen klein.

Zaterdag en zondag zijn er perioden met zon, naast enkele wolkenvelden en blijft het droog. Het wordt 21 of 22 graden en dus gaan de temperaturen opnieuw de lucht in.”