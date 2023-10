Dinsdag blijft het koud, later in de week nog kouder

Foto: Joris van Tweel

Dinsdag zijn er flinke perioden met zon naast een paar wolkenveldjes. Het blijft droog en het wordt rond de 13 graden bij een zwakke of matige wind uit het oosten tot zuidoosten. In de nacht kan het afkoelen tot vijf graden. In de week zal het verder gaan afkoelen volgens OOG-weerman Johan Kamphuis.

Woensdag zijn er perioden met zon en steekt er een stevige oostenwind op: windkracht 4 tot 5. Het wordt 13 graden en het blijft tot middernacht droog. Dan volgt regen.

Donderdag is er bewolking en valt er vooral in de ochtend soms wat regen. Met een paar opklaringen wordt het ’s middags rond de 14 graden in de stad tot 17 of 18 elders. Het weer blijft die dag erg rustig. In de nacht zal er opnieuw regen vallen.

Vrijdag wordt een complete herfstdag. De oosten- tot noordoostenwind neemt toe naar (vrij) krachtig, langs de Wadden naar hard tot stormachtig, windkracht 7 of 8. Verder is het grijs, waterkoud en valt er nu en dan regen bij 5 of 6 graden. In de nacht daalt het kwik tot dichtbij het vriespunt en gaat er regen vallen met misschien wel wat smeltende sneeuw.

Ook in het weekend blijven de temperaturen vrij laag. Zaterdag blijft het fors waaien uit het oosten en is de kans op regen vrij groot. Het is nog altijd waterkoud bij 3 tot 5 graden. Op zondag draait de wind naar het westen tot zuidwesten, vallen er enkele buien en loopt het kwik op tot rond 10 graden.