Dierenopvangcentrum Groningen vraagt om hulp van gemeente: ‘Na zoveel jaar laten ze je vallen’

Het Dierenopvangcentrum Groningen wil graag financiële hulp vanuit de gemeente. Het voortbestaan van het opvangcentrum aan de Oude Adorperweg is in gevaar. “Als er geen geld meer is, heb je geen keus”, zegt mede-eigenaar Sandra Beijert.

André Kerkhof begon in 1985 met het opvangen van vogels in zijn tuin. Dit liep zo snel uit de hand dat de gemeente besloot om de boerderij aan de Oude Adorperweg voor een symbolisch bedrag in gebruik te laten nemen door Kerkhof. Het opvangcentrum kampt al een langere tijd met financiële problemen. Sandra en André krijgen momenteel geen subsidie vanuit de gemeente. De Partij voor de Dieren deed vorige week een oproep om gemeentelijke steun.

Een inzamelingsactie leverde vorige maand meer dan 12.000 euro op. “Het ging eigenlijk heel snel”, zegt Sandra. “We besloten toch maar een doneeractie te doen vanwege de hoge energiekosten. Binnen twee dagen was het er eigenlijk al. Het scheelt weer een hele hoop zorgen.”

‘Je wordt er constant mee geconfronteerd’

Daarmee is het probleem alleen op de korte termijn opgelost. De boerderij is in een slechte staat en gaat de komende jaren nog meer problemen opleveren. Sandra wijst een raam aan de voorkant van het pand aan. “Hier zat gewoon een hele gleuf. Er zijn vogels die verwarmd moeten zitten, dus we hebben het maar dichtgemaakt met PUR zodat de warmte een beetje binnen blijft. Anders stoken we helemaal voor niets.”

Al lopend door de gang zijn de scheuren ook zichtbaar. “We hebben deze muur dichtgesmeerd, maar het scheurt net zo hard weer. Je wordt er constant mee geconfronteerd. Het scheurt per week verder.”

Het is voor Sandra niet voor te stellen dat het dierenopvangcentrum verdwijnt. “Ja, dat is heel raar. Ik werk hier al 25 jaar. Het zal een heel gemis zijn. Je moet dan maar zien hoe je dat gaat opvullen.”

‘Het zal een heel gemis zijn in de stad’

Sandra kijkt kritisch naar de gemeente Groningen. “Ik denk dat ze helemaal niet op de hoogte zijn qua dierenwelzijn. Wij hopen dat ze toch een keer komen kijken en inzien dat de hulp nodig is. De opvang bestaat al heel wat jaren en is opgericht door de gemeente. Na zoveel jaar laten ze je toch vallen.”

“Zo voelt het en is het gewoon”, concludeert Sandra. “Er komt geen geld meer naar onze opvang en de dichtstbijzijnde is in Ureterp (nabij Drachten). Dat zal een heel gemis zijn in de stad. Waar moeten de mensen dan naartoe?”